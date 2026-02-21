Las bicicletas son un buen medio de transporte que beneficia en la salud a la persona que la monta y al medio ambiente al no contaminar. Pero la pesadilla de todo biker es que las cámaras de las llantas ya no funcionen y tengan que ser cambiadas por todas las agujereadas en el pasado. No obstante, este objeto se puede reciclar; tal es el caso de la ropa vieja que tengas guardada en el closet.

Las cámaras de las bicicletas pueden estar hechas de caucho, látex o TPU, pero ninguno de ellos se salva al paso del tiempo o las ponchaduras. Por lo que, antes de desecharlas, échales un ojo a estas ideas para reutilizarlas nuevamente en tu medio de transporte, según un artículo del portal Pedalia. Conoce estas 7 opciones para reciclar suéteres que ya no uses y convertirlos en cojines bonitos.

Las ideas para reciclar las cámaras de las bicicletas

1. Proteger las vainas

Una cámara vieja y toda agujereada puede servirte para proteger la vaina y así evitar que se raye, pues en algunas ocasiones llega a tener contacto con la cadena. Asimismo, algunas unidades también tienen roces con los cables de los frenos o cambios.

5 ideas para reciclar las cámaras agujereadas de las bicicletas antes de desecharlas|Pedalia

2. Corbata

En el mundo de las bicicletas se le conoce corbata a la cinta que va en la parte anterior del aro de la llanta y su función primordial es proteger la cámara de los nipples que dan tensión a los rayos y que pueden afectar a ésta.

5 ideas para reciclar las cámaras agujereadas de las bicicletas antes de desecharlas|La Bicikleta

3. Forro de cadena

Nada mejor que traer siempre en tu mochila o en la propia bicicleta una cadena de seguridad, para así evitar que te la roben. Esta idea es una buena opción si optas por un producto de acero inoxidable, pues con el forro ayudarás a no dañar la pintura de tu unidad.

5 ideas para reciclar las cámaras agujereadas de las bicicletas antes de desecharlas|Pedalia

4. Anti ponchaduras

Puedes cubrir la parte interna de la llanta con remendos de cámaras viejas, con el objetivo de que objetos pequeños no traspasen y provoquen ponchaduras.

5 ideas para reciclar las cámaras agujereadas de las bicicletas antes de desecharlas|La Bicikleta

5. Forro de silla

Las ideas anteriores tenían relación con las bicicletas, pero en esta ocasión esas cámaras pueden ser reutilizadas para armar una silla artesanal, pues con este material puedes tejer lo que será el asiento y el respaldo.