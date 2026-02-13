7 ideas para reciclar suéteres que ya no uses y convertirlos en cojines bonitos

Seguramente tienes más de un suéter guardado en el armario que ya no usas desde hace tiempo y te preguntas cómo puedes reciclarlo. Anteriormente, te dimos algunas ideas para convertirlo en otras prendas , pero ahora te mostramos siete diseños de cojines que puedes hacer tú misma.

Estos cojines puedes usarlos en sillas de jardín, para la mesa o incluso para alguna banca que quieras poner en el jardín. Verás cómo toma vida con tu ropa que te acompañó por tanto tiempo.

Las mejores ideas para reciclar suéteres que ya no usas

1. Cojín con botones decorativos

Si tienes un suéter grueso o tejido tipo cárdigan, puedes convertirlo en un cojín de este estilo. Solo debes cortar un cuadrado del frente del suéter, usar la parte de los botones como cierre natural y coser los laterales, colocar el relleno y abrochar. Si quieres, puedes agregar botones extra decorativos en el centro o en forma de línea vertical. Esto le dará un estilo rústico o vintage a tu casa.

Mira estas ideas de diseños de cojines con suéteres viejos.|(ESPECIAL/PINTEREST)

2. Cojín con aplicación de corazones en tela

Esta idea es perfecta para San Valentín, o también si te gusta la decoración romántica. Para hacerlo, debes cortar los cuadros iguales del suéter. Luego, recorta corazones en fieltro o tela estampada. Cose o pega los corazones en la parte frontal y finalmente une las piezas, rellena y cierra. Puedes hacer los corazones en relieve colocando un poco de relleno debajo.

3. Cojín con trenzado al frente

Este diseño de cojín con suéter reciclado tiene textura tejida. Puedes hacerlo cortando tiras de la prenda que ya no quieras, hacer un trenzado y coserlo de enfrente del cojín. Une las piezas, rellena y cierra. Hasta le puedes agregar un cierre para lavarlo más cómodo. Si es en suéter azul, le dará un toque artesanal y muy acogedor a tu hogar.

4. Cojín con bolsillos funcionales

También puedes diseñar un cojín con bolsas para usarlas en la sala o la recámara. ¿Cómo puedes hacerlo? Aprovecha el bolsillo original del suéter, corta el área donde esté el bolsillo, corte la parte trasera y rellena. Este bolsillo te servirá para guardar el control remoto o el celular cuando estés descansando.

Cojines con diseños creativos de suéteres viejos.|(ESPECIAL/PINTEREST)

5. Cojín tipo patchwork

Este diseño aplica cuando tengas varios suéteres viejos que ya no usas. Aprovecha la variedad de diseños que tengas en uno solo. Solo debes cortar cuadros o rectángulos de distintos suéteres. Únelos como mosaico, añade una parte trasera lisa, rellena y cose. Al final, mezcla colores neutros o tonos cálidos para un diseño armonioso.

Cojín con suéter reciclado y viejo.|(ESPECIAL/Pinterest)

6. Cojín con pompones en las esquinas

Este diseño la dará un toque mexicano o folk; te encantará si te gusta lo bohemio. Para hacerlo debes hacer el cojín sencillo con el suéter, elaborar pompones con lana aparte y luego coserlo en cada esquina.

7. Cojín con inicial bordada

Elige este diseño si quieres regalarlo a alguien o si lo quieres personalizar para ti. Agarra tu suéter, corta la parte frontal, de preferencia que esté libre de diseños y botones. Borda una inicial grande al centro con hilo grueso. Une las piezas, rellena y cierra. Tienes ahora un cojín con mucha personalidad.