5 ideas para reemplazar tu clásico buró de recamara por opciones modernas y aesthetic
Estas son algunas ideas para que reemplaces tu viejo buró y le des la oportunidad a nuevas alternativas modernas y aesthetics.
La limpieza de primavera a muchas personas les sienta muy bien, pues es ese espacio donde nos ponemos a acomodar e incluso desechar ropa y demás artículos que ya no necesitamos o queremos, por lo que pensar en reemplazar nuestro buró no es mala idea.
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Hoy en día hay muebles para todo tipo de gustos y presupuestos, aunque una de las tendencias que han llegado para quedarse en los últimos años son las alternativas modernas y aesthetics, pues además de tener una gran vista, son fáciles de combinar e incluso económicos.
Ideas para buró aesthetic y moderno
Si buscas darle una nueva vista a tu habitación y quieres que luzca diferente y que refleje parte de tu personalidad creativa, no dudes en buscar más alternativas a tener un solo buró, pues hoy en día hay muchas variantes con las que puedes experimentar.
- Opciones suspendidas: Tener una repisa o cajón flotante de madera clara, blanca o incluso negra a nivel del colchón es algo que pocas veces suele verse y que en realidad no es muy complicado de lograr, además de que demuestra gran personalidad.
- Muebles multifuncionales: Para este tipo de muebles puedes adaptar un carrito de dos o tres niveles como los de bar, que aunque es una idea pocas veces vista, hará lucir tu cuarto de una manera única.
@vivesimplepy ¿Para qué sirve un carrobar? Encontralo en la tienda online de @feriaasuncion_oficial ♬ sonido original - Vive Simple VS —es+®
- Sillas o bancos de diseño: Las sillas antiguas estilo “vintage” o taburetes de madera rústica sirven a la perfección como una mesa de noche, pues lucen con estilo y suelen tener un buen espacio para lo necesario.
@withmaxandemma Trying to turn unused stuff around the house into something I’ll actually use — or toss if it fails. This time: turning an old chair into a side table using leftover paint & wood from our camper build. What do you think: Thrift or Trash? #upcycledfurniture #furnitureflip #homedecor #diy #furniture ♬ original sound - officialmooli
- Mesa de pedestal: Otra opción poco común es una mesa de pedestal, pues al tener una sola pata realmente no ocupará mucho espacio y lucirá elegante y sofisticada, acercándose a lo aesthetic.
@hauz.and.co A great way to display art & plants is with a pedestal table, it easily adds vertical interest to any room corner or hallway. I’ve had my eyes set on a few vintage wood pedestals to match my décor, so my attempt is to recreate something natural and (faux) aged. Let me show you how I made mine with @The Home Depot #homedepotpartner P.S. if you enjoyed this project, you can find tons DIY On-Trend projects, how-to guides, and project inspo. on The Home Depot Website. Take a minute to scroll when you have a chance. Trimmed Sizing References >>> Short Pedestal: 24.5” H 11” W (body) + 2.5” H x 9” L (base) Long Pedestal: 32” H x 11” W (body) + 2.5” H x 9” L (base) Supplies >>> · Select Pine 8’ L x 12” W x 1” D (body) · Select Pine: 6’ L x 3” W x 1” D (wood base) · Miter Saw · Table Saw · Tape · Wood Glue · Brad Nailer & Nails · Pocket hole Jig & screws · Wood Chisel · Sander/Sandpaper 80 & 220 grit · Wood Filler Vintage/ wood graining effect >>> · Drill · Metal Wire brush · Grinding stone or screwdriver · Metal Chain · Hand saw Stains >>> · Behr white pickling > applied with a brush · Behr Early American > applied with a rag · Behr Dark Walnut > applied with pillow cotton #thdxdiyworkshops #homedecor #displaystand #pedestal #plinth #diyprojects ♬ original sound - Sarahli | hauz.and.co
- Maletas Vintage: Sí, aunque suene difícil de imaginar, si apilas un par de maletas de viaje antiguas podrías usarlas como un mueble e incluso tienen una doble función si aprovechas para guardar cosas en su interior.
@morgancrino this is my love language. was trying to find a place for this vintage suitcase in our house, and we decided to turn it into a side table! #christiancouple #christiangirl #thriftflip #suitcasedecor #viral #diyproject #learnontiktok #homemade #homedecor ♬ Originalton - 🤍