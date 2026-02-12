5 ideas de peinados con listón si tienes el cabello corto, lucirás aesthetic en la oficina
Este año los listones serán tu aliado número uno, ya que, elevarán tu peinado y te darán un estilo aesthetic, lo mejor de esta tendencia es que podrás portarlo hasta en la oficina sin perder esa imagen profesional, asimismo, se adapta a cualquier tipo de cabellera.
Si te quieres arriesgar con este accesorio pero tienes miedo a que no te quede porque tienes un corte de cabello pixie o bob quédate aquí que te dejamos 5 ideas de peinados para cabellos cortos para verte arreglada, creativa y lista para destacar en el entorno laboral.
- Media coleta baja con listón fino: Ideal para cortes bob. Con este estilo ,lucirás completamente femenina y romántica, para obtener este peinado solo necesitas recoger la parte superior del cabello y sujetarla con un listón delgado en tonos neutros como blanco, negro, beige o vino, puedes dejarlo con un simple nudo o realizar un moño, como si estuvieras amarrando tus agujetas.
- Listón lateral tipo pasador: Si tienes un corte pixie o cabello muy corto, coloca un pequeño listón en un costado puedes partir tu cabello con una línea en medio o lateral, del lado que quede más delgado puedes sujetar ahí el listón con un pasador. Funciona perfecto para un look minimalista.
- Mini coleta baja con moño: En cabellos cortos que alcanzan a recogerse, haz una coleta baja pequeña y agrega un moño bien formado. Opta por telas satinadas para un acabado más elegante y pulido.
- Semi recogido con efecto pulido: Alisa el cabello y toma dos mechones frontales hacia atrás, sujetándolos, sujeta con una liga delgada y después coloca un listón pequeño. Este estilo enmarca el rostro y mantiene el cabello despejado durante la jornada laboral, además te hará lucir sofisticada y lista para una junta que salió dde imprevista.
- Trenza lateral discreta con listón entrelazado: Si tu largo de cabello llega a la altura de los hombros, realiza una trenza delgada en un costado e incorpora un listón fino entre los mechones. El resultado es sutil, romántico y vintage.