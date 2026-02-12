5 ideas de peinados con listón si tienes el cabello corto, lucirás aesthetic en la oficina

Este año los listones serán tu aliado número uno, ya que, elevarán tu peinado y te darán un estilo aesthetic, lo mejor de esta tendencia es que podrás portarlo hasta en la oficina sin perder esa imagen profesional, asimismo, se adapta a cualquier tipo de cabellera.

Si te quieres arriesgar con este accesorio pero tienes miedo a que no te quede porque tienes un corte de cabello pixie o bob quédate aquí que te dejamos 5 ideas de peinados para cabellos cortos para verte arreglada, creativa y lista para destacar en el entorno laboral.

