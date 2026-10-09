5 ideas de photocards de Saja Boys de Fanmade para verdaderos fans de KPop Demon Hunters | Para imprimir

Si eres fan de KPop Demon Hunters y de los Saja Boys, crear tus propias photocards puede ser una forma divertida de tener un recuerdo inspirado en la película sin necesidad de comprar un set oficial. Además, puedes personalizar cada tarjeta de acuerdo con tu integrante favorito y darle un estilo completamente diferente. Desde diseños que parecen pertenecer a un comeback de K-pop hasta versiones chibi, lucky draw y propuestas inspiradas en cómics, hay muchas posibilidades para convertir una simple impresión en una tarjeta coleccionable. Lo mejor es que puedes hacerlas en casa y agregar detalles que hagan que cada una se sienta única.

Las mejores photocards de los Saja Boys inspiradas en KPop Demon Hunters

Para crear estas tarjetas puedes partir de una imagen o ilustración de los personajes y después añadir fondos, marcos, nombres, frases y otros elementos relacionados con su estética. No necesitas que todas tengan el mismo diseño: una colección puede mezclar diferentes estilos para que cada photocard tenga su propia personalidad. Si quieres que se parezcan más a las tarjetas que suelen coleccionar los fans del K-pop, puedes utilizar un formato vertical, colocar una imagen principal al centro y reservar pequeños espacios para detalles decorativos. Estas son cinco ideas que puedes tomar como inspiración.

