5 ideas de photocards de Saja Boys de Fanmade para verdaderos fans de KPop Demon Hunters | Para imprimir
¿Quieres tener tus propias photocards de los Saja Boys sin gastar de más? Estas 5 ideas puedes hacerlas en casa
Si eres fan de KPop Demon Hunters y de los Saja Boys, crear tus propias photocards puede ser una forma divertida de tener un recuerdo inspirado en la película sin necesidad de comprar un set oficial. Además, puedes personalizar cada tarjeta de acuerdo con tu integrante favorito y darle un estilo completamente diferente. Desde diseños que parecen pertenecer a un comeback de K-pop hasta versiones chibi, lucky draw y propuestas inspiradas en cómics, hay muchas posibilidades para convertir una simple impresión en una tarjeta coleccionable. Lo mejor es que puedes hacerlas en casa y agregar detalles que hagan que cada una se sienta única.
Las mejores photocards de los Saja Boys inspiradas en KPop Demon Hunters
Para crear estas tarjetas puedes partir de una imagen o ilustración de los personajes y después añadir fondos, marcos, nombres, frases y otros elementos relacionados con su estética. No necesitas que todas tengan el mismo diseño: una colección puede mezclar diferentes estilos para que cada photocard tenga su propia personalidad. Si quieres que se parezcan más a las tarjetas que suelen coleccionar los fans del K-pop, puedes utilizar un formato vertical, colocar una imagen principal al centro y reservar pequeños espacios para detalles decorativos. Estas son cinco ideas que puedes tomar como inspiración.
- Photocard tipo Unit de comeback. Esta opción puede funcionar para representar a dos o tres integrantes de los Saja Boys como si estuvieran promocionando un nuevo lanzamiento musical. Puedes utilizar una imagen grupal sobre un fondo oscuro con luces de escenario, destellos y detalles metálicos o plateados. Para darle una apariencia todavía más cercana a una photocard de K-pop, agrega el nombre de un supuesto comeback o el logotipo de KPop Demon Hunters en una de las esquinas.
- Photocard Broadcast con micrófono. Si quieres recrear la sensación de una presentación en vivo, una photocard broadcast puede ser una buena alternativa. La idea es mostrar a los integrantes con micrófonos, audífonos o accesorios relacionados con una actuación, mientras detrás aparecen pantallas, luces y otros elementos que recuerden a un programa musical.
- Photocard Lucky Draw individual. Las tarjetas individuales son perfectas para destacar a personajes específicos como Jinu o Mystery. En este caso puedes hacer una colección en la que cada integrante tenga un diseño diferente. Para Jinu, puedes utilizar un fondo azul claro, letras blancas y pequeños destellos alrededor de su nombre. Para Mystery, puedes apostar por una estética más misteriosa, con un marco vintage, estrellas dobles y una textura ligeramente envejecida.
- Photocard Chibi o Baby Saja Boys. Para una versión completamente diferente, puedes convertir a los Saja Boys en pequeñas versiones chibi. Aquí puedes utilizar expresiones divertidas, colores pastel, detalles tiernos y bordes redondeados. Incluso puedes agregar pequeños corazones, estrellas o accesorios relacionados con cada personaje.
- Photocard estilo cómic y demoníaco. Si prefieres conservar el lado sobrenatural de KPop Demon Hunters, puedes crear una photocard inspirada en las viñetas de cómic y la estética demoníaca de la historia.