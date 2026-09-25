49 stickers de los Saja Boys en PDF para imprimir | Gratis y solo para verdaderos fans

Los stickers de Saja Boys, Huntrix y otros personajes de KPop Demon Hunters (Las Guerreras KPop, en español) te pueden servir para decorar tus cuadernos, libros, cajitas de colores y hasta la mochila de la escuela. Por eso, si tienes un PDF listo para imprimir a la mano, puedes utilizarlos cuando los necesites sin la necesidad de buscarlos y descargarlos todos cada vez.

Preparamos un archivo descargable con stickers de usuarios de Pinterest que han compartido sus diseños especialmente para otros fans de la película, así como del KPop en general. Para descargar el archivo, solo da clic en la siguiente imagen.



Cómo imprimir los stickers de Saja Boys

Una vez que hayas descargado el archivo PDF de los stickers de Saja Boys en tu celular o computadora, puedes enviarlo por WhatsApp a alguno de sus contactos para luego ir a la papelería o ciber y que te los puedan imprimir (o si tienes impresora en casa, consigue el papel en la papelería). Te sugerimos usar papel calcomanía y enmicar tus favoritos para que te duren mucho tiempo y sean contra el agua.

Estos son 49 diseños de stickers de Saja Boys, pero no tienes que imprimirlos todos, revisa con calma tus favoritos y anota la página exacta; así podrás pedirle al encargado que te imprima solo las páginas que quieres.

Dónde poner los stickers de Saja Boys

Puedes poner los stickers de Saja Boys en tus cuadernos, libros, lápices y termos. Aunque es posible decorar con ellos en casi cualquier espacio, dependiendo del tipo de papel en el que los imprimas. No te limites y experimenta con ellos como una verdadera fan de Las Guerreras KPop.