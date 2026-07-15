5 ideas para reemplazar el ventilador por opciones más saludables

El ventilador suele ser una de las opciones más utilizadas para combatir el calor durante los días de altas temperaturas. Sin embargo, su uso constante puede generara algunas molestias, especialmente cuando el aire está dirigido directamente hacia el cuerpo. Por esta razón, muchas personas buscan alternativas más saludables para refrescar sus espacios.

Noticias Hidalgo del 14 de julio 2026

Existen diferentes métodos que permiten mantener la temperatura agradable en el hogar sin depender únicamente de este aparato. Desde mejorar la ventilación natural hasta utilizar opciones que favorezcan un ambiente más cómodo. Estos cambios pueden ayudarte a reducir el calor y cuidar mejor tu bienestar.

¿Cómo reemplazar el uso del ventilador por opciones más saludables?

Durante los días de calor, el ventilador se convierte en un gran aliado para refrescar los espacios, pero su uso puede generar algunas molestias. Existen alternativas más saludables que permiten mantener una temperatura agradable sin depender siempre de este aparato. Con pequeños cambios en la rutina del hogar es posible reducir la sensación de calor.

Climatizador evaporativo

Este aparato utiliza agua o hielo para enfriar el ambiente y aportar mayor humedad al aire. Su funcionamiento ayuda a reducir la sensación de calor sin generara tanta sequedad en la vías respiratorias. Además, suele consumir menos energía que otros sistemas.

Ventilador con purificador de aire

Esta opción combina circulación de aire con filtros que ayudan a atrapar el polvo y partículas presentes en el ambiente. Al estar instalado al techo, distribuye el flujo de manera más suave y uniforme. Es una alternativa para quienes buscan refrescarse y mejorar la calidad del aire.

Paneles radiantes de techo

Los paneles de refrigeración por agua enfrían las superficies del hogar mediante un sistema silencios. Al no generar corrientes directas de aire, ayuda a evitar el movimiento de polvo y ácaros. Además, ofrecen una sensación térmica agradable sin ruidos molestos.

Extractor de aire para toda la casa

Este sistema permite expulsar el aire caliente acumulado dentro de la vivienda e incorporar aire fresco del exterior. Se instala generalmente en el ático o entretecho para mejorar la renovación del ambiente. Es una opción eficiente para refrescar la casa durante las noches.