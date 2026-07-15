El truco casero para que tus AirPods no se te caigan de las orejas y pocos conocen

¿A quién no le ha pasado alguna vez que al estar escuchando música con sus Airpods se caigan en todo momento? Es algo muy frecuente y que genera molestias, por lo que hay personas que optan por comprar otro tipo de auriculares y para evitar que no se caigan más, te vamos a compartir el truco casero para que no se caigan de las orejas y que no todos conocen; y así podrás caminar o hacer la actividad física sin problemas.

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Todas aquellas personas que salen a hacer ejercicio como ir al gimnasio, a correr, caminar o andar en bicicleta, lo hacen con sus auriculares para poder ir escuchando música mientras realizan la actividad física. Para eso, los más utilizados son los Airpods, que son fáciles de llevar, no tienen cable y que nos permitirá disfrutar de música. Pero, hay quienes también los usan para ir a sus empleos en el transporte público.

Por qué se caen los Airpods

Sin embargo, lo que seguro les ha pasado a la mayoría de las personas es que seguramente se les caigan sus Airpods de los oídos y por más que los acomodemos nuevamente, se caerán e incluso puede llevar a que de tantas caídas al suelo se rompan y nos quedemos sin uno de ellos. Sin embargo, este problema se terminó, ya que hay un truco casero que te permitirá mantener tus auriculares en las orejas sin que se caigan.

Cómo evitar que se caigan los Airpods

La mejor manera de sujetar tus Airpods a tus orejas y así evitar que se caigan es más sencillo de lo que parece, y es que una vez que te los coloques en los oídos, deberás presionarlos firmemente y girar el palo hacia adelante unos 30 segundos. Esto te permitirá sujetar los auriculares de una manera muy sencilla y no usar cintas adhesivas; para disfrutar de tu música desde donde quieras.

Gracias a este truco, vas a poder escuchar música sin preocuparte que se caigan y hacer toda tu actividad física sin inconvenientes; y es que parecerá que no llevas nada en las orejas. Con este consejo podrás escuchar música en cualquier momento, ya sea camino a la oficina, a la universidad o mientras haces tu rutina de ejercicios.