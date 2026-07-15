¿Continúan las bromas pesadas a Ixdit en MasterChef 24/7? La cocinera denuncia la desaparición de un objeto personal

Con la gala de beneficios y castigos a punto de comenzar, los cocineros de MasterChef 24/7 buscan estar concentrados al máximo con el fin de convertirse en alguno de los capitanes para la batalla por equipos de este miércoles; sin embargo, una de ellas dejó ver por medio de las cámaras del Mundo MasterChef que tal vez continúa siendo blanco de bromas al interior del reality show y se trata nada más y nada menos que de Ixdit.

Mientras se preparaba para la gala de esta noche, Ixdit le dijo a la "camarita" que no usa su propio termo, sino el de Emmanuel debido a que el suyo se encuentra desaparecido.

La cocinera afirmó que dejó pasar el incidente con el huevo porque no se encontró a la persona responsable de ponerlo en su bolsa, así como objetos y ropa perdida, pero prometió que va a "voltear las macetas para encontrarlo" porque lo necesita a diario para tomar agua y aunque está usando momentáneamente el de Emmanuel, se dijo consciente de que no es lo correcto.

Después de repetir en varias ocasiones que quiere su vaso de vuelta, la cocinera dijo que no desea tener que revisar los casilleros de sus compañeros.

Cabe recordar que en la gala por el Pin del Chef de ayer, Ixdit presumió la servilleta que le dio el Chef Adrián Herrera en la desgustación de uno de sus platillos.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche es martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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