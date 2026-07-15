¿Cómo preparar una deliciosa cochinita pibil al estilo MasterChef 24/7? Te compartimos la receta para hacerla paso a paso

La versatilidad de los participantes de MasterChef 24/7 siempre es puesta a prueba en la cocina más poderosa de México, por lo que deben estar preparados para hacer todo tipo de platillos, entre ellos, la deliciosa cochinita pibil y en esta ocasión, te compartimos el procedimiento para hacer el guiso representativo de la gastronomía del estado de Yucatán.

La receta COMPLETA para hacer cochinita pibil

Ingredientes:

Cochinita y marinada

• 120 ml jugo de naranja

• 180 ml jugo de limón

• 50 g pasta de achiote

• 1 cda. comino molido

• 1 cda. cilantro molido

• 3 dientes de ajo

• 1 cda. orégano seco

• 2 cda. vinagre blanco 5%

• 1 cdta. sal

• 1,4 kg paleta de cerdo

Cebollas encurtidas

• 2 (220 g) cebollas moradas

• 1 chile de habanero

• 180 ml jugo de limón

• 180 ml jugo de naranja

Para servir

• 120 ml cilantro fresco picado

Preparación:

Marinada

1) Para preparar la marinada, coloca el jugo de naranja, el jugo de limón, la pasta de achiote, el comino, el cilantro, el ajo triturado, el orégano, el vinagre blanco y la sal en una licuadora de vaso o en un procesador de alimentos. Procesa hasta que se forme una mezcla homogénea

2) Corta la carne de cerdo en trozos de 4 cm, colócalos en un recipiente, vierte la marinada por encima y remueve para que la carne quede completamente envuelta en ella. Tapa el recipiente y déjalo reposar en el refrigerador durante al menos 6 horas o toda la noche para obtener el máximo sabor

Cocción

1) Introduce la carne junto con la marinada al horno y cocina a 180°C durante 8 horas y remueve bien hasta que la carne de cerdo quede cubierta con la marinada. Cocina a baja temperatura durante 8 horas o a temperatura alta durante 4 horas

2) Mientras la carne de cerdo se cocina, corta las cebollas rojas en tiras y pica el chile habanero. Introdúcelos en un recipiente de cristal y vierte el zumo de naranja y de limón por encima. Tapa y reserva en la nevera hasta que llegue el momento de servir

3) Una vez que la carne de cerdo esté lista, retírala de la olla de cocción lenta. Utiliza dos tenedores para desmenuzarla

4) Añade la carne de cerdo desmenuzada de nuevo en la olla de cocción lenta para mezclarla con los jugos de cocción y con la marinada

Presentación

1) Sirve con cebollas encurtidas, cilantro picado por encima y tortillas hechas a mano

En dado caso que también tengas interés por conocer la receta para preparar unas exquisitas crepas, la puedes encontrar en el siguiente enlace.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

