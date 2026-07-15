Cómo evitar que tus plantas mueran ahogadas en temporada de lluvias: lo que debes saber
Ante la llegada del verano, es común que aumenten las precipitaciones y así las podrás cuidar.
La llegada del verano trae aparejado algunos problemas no sólo para las personas, sino para la salud de nuestras plantas; y es que las altas temperaturas pueden llevar a que se eche a perder debido al calor intenso, por lo que necesita de un riego constante. Pero, también están expuestas a las intensas lluvias, que pueden ser una verdadera trampa mortal y sobre esto, los jardineros expertos compartieron el método para evitar que se ahoguen durante las intensas lluvias y que no sufran ningún daño.
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Es sabido que a las plantas debemos mantenerlas regadas de manera constante, y que cada especie tendrá su frecuencia de riego, para evitar que sus raíces se sequen, pero también hay que mencionar que las lluvias pueden ser de gran ayuda. Sin embargo, este fenómeno meteorológico es un arma de doble filo y es que una suave lluvia puede hidratar, aportar nitrógeno y limpia el polvo de las hojas; pero las intensas precipitaciones asfixian las raíces.
Cómo evitar que las plantas se mueran por las lluvias
Hay personas que suelen regar sus plantas aun en los días de mucha lluvia y esto suele ser uno de los principales errores que lo cometen, teniendo en cuenta que si a un riego abundante le sumamos una tormenta de verano, llevará a que las raíces se pudran ante la falta de oxígeno. Esto llevó a que los jardineros compartieran algunos tips para no ahogar las plantas ante las precipitaciones intensas.
Otros cuidados de las plantas durante las lluvias
- Truco del dedo: introducir un dedo unos 5 cm en la tierra y en caso de que sientas humedad, guardá el agua; y solo si está seco conviene aportar un poco antes de que caiga el agua del cielo
- Ojo con los platos: si tienes macetas con un plato abajo; debes vaciarlos, ya que el agua estancada por más de 48 horas es el lugar ideal para hongos y la reproducción de mosquitos
- Cuidado con las plantas delicadas: se incluyen las suculentas, cactus, aromáticas, tales como el romero, la lavanda que son las primeras en sufrir y se recomienda resguardarlas antes de la lluvia
- Airear luego de la tormenta: cuando pare de llover, puedes remover un poco la superficie de la tierra con un palillo y ayudará a que las raíces respiren
@agrorganicos ☔️ La lluvia mata a las plantas si no haces esto 👎 Hay plantas que requieren poca agua, y si todo el tiempo están húmedas se pueden pudrir, cámbialas de lugar y listo ✅ #siembra #siembraycosecha #plantlover ♬ sonido original - Agrorganicos Mx