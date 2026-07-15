Cómo evitar que tus plantas mueran ahogadas en temporada de lluvias: lo que debes saber

La llegada del verano trae aparejado algunos problemas no sólo para las personas, sino para la salud de nuestras plantas; y es que las altas temperaturas pueden llevar a que se eche a perder debido al calor intenso, por lo que necesita de un riego constante. Pero, también están expuestas a las intensas lluvias, que pueden ser una verdadera trampa mortal y sobre esto, los jardineros expertos compartieron el método para evitar que se ahoguen durante las intensas lluvias y que no sufran ningún daño.

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Es sabido que a las plantas debemos mantenerlas regadas de manera constante, y que cada especie tendrá su frecuencia de riego, para evitar que sus raíces se sequen, pero también hay que mencionar que las lluvias pueden ser de gran ayuda. Sin embargo, este fenómeno meteorológico es un arma de doble filo y es que una suave lluvia puede hidratar, aportar nitrógeno y limpia el polvo de las hojas; pero las intensas precipitaciones asfixian las raíces.

Cómo evitar que las plantas se mueran por las lluvias

Hay personas que suelen regar sus plantas aun en los días de mucha lluvia y esto suele ser uno de los principales errores que lo cometen, teniendo en cuenta que si a un riego abundante le sumamos una tormenta de verano, llevará a que las raíces se pudran ante la falta de oxígeno. Esto llevó a que los jardineros compartieran algunos tips para no ahogar las plantas ante las precipitaciones intensas.

Otros cuidados de las plantas durante las lluvias