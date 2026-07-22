5 ideas para forrar o decorar tu cuaderno con imágenes de KPop Demon Hunters; son plantillas bonitas con todos los personajes de la película

Aunque aún faltan algunas semanas para el regreso a clases, nunca está de más anticipar algunas ideas para que cuando llegue la hora de forrar cuadernos sepamos bien qué es lo que nuestros hijos quieren y ¿Qué mejor que decorar sus libretas con los personajes que más les gusta?

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Si bien, cada escuela, profesor y materia tiene su propio estilo a la hora de forrar los cuadernos hay algunos detalles que seguramente podrás personalizar con algunas imágenes de una de las películas más populares de los últimos años y que han sido gran tendencia estos meses: KPop Demon Hunters.

Ideas para forrar cuadernos con imágenes de KPop Demon Hunters

Si bien, sabemos que muchas veces las indicaciones sugieren que un diseño o color predomine en el estilo de las libretas, siempre puedes usar tarjetas escolares para que la libreta lleve los datos personales de tu hijo o hija como esta donde podemos ver a las HUNTR/X y a los Saja Boys.



Como no siempre es posible llevar imágenes en la portada de la libreta, hay más opciones para que decores por dentro, pues con este tipo de plantillas podrías pegarlas en una hoja y ahí mismo poner tus datos personales, dando gran personalidad a tus útiles escolares.

Otra gran manera en la que puedes personalizar tu libreta es con los horarios, ya que en la pasta dura del principio o final del cuaderno puedes pegar tu horario de Las Guerreras KPop para que lo llenes de a cuerdo a tus necesidades.

Si bien, buscas algo más discreto, puedes imprimir esta plantilla de stickers de KPop Demon Hunters para que las uses a tu gusto, ya sea que pegues muchas en una misma libreta o solo una pequeña, todo dependerá de tu gusto.