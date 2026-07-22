3 errores al depilarte las cejas en casa que arruinan tu mirada

Mantener el diseño de las cejas en perfectas condiciones desde la comodidad del hogar es una práctica común para ahorrar tiempo y dinero, sin embargo, existen errores al depilarte que pueden convertirse en un desastre estético difícil de revertir.

Las cejas actúan como el marco arquitectónico del rostro; alterarlas de forma incorrecta no solo cambia la expresión de la mirada, sino que puede sumar años al rostro o crear una ilusión de asimetría facial severa.

El principal problema de la depilación casera es la falta de perspectiva y el uso de herramientas inadecuadas. Al mirar de cerca un espejo de aumento, se pierde la visión de conjunto del rostro, lo que induce a retirar vellos esenciales para la estructura de las cejas.

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Los 3 errores al depilarte las cejas en casa

Separador demasiado el entrecejo

El error más frecuente ocurre al intentar limpiar la zona del entrecejo. Existe la falsa creencia de que ensanchar el espacio entre ambas cejas hace que los ojos luzcan más grandes; sin embargo, el resultado biológico es el opuesto.

Los peores errores al momento de depilarte las cejas, según expertos|Pexels: Nataliya Vaitkevich

Eliminar el vello de la línea superior

Muchas personas cometen el error de limpiar los vellos que crecen por encima de la ceja para perfilarla mejor. Quitar vello de la zona superior es sumamente peligroso porque destruye la caída natural del arco y aplana la estructura.

La forma, el arco y la altura de la ceja se definen exclusivamente trabajando en la línea inferior. La zona superior solo debe tocarse para retirar vellos completamente aislados.

Esta es la forma correcta de depilarte las cejas en tu casa|Pexels: AI25.Studio Studio

Usar espejos de aumento y mala iluminación

La herramienta con la que te depilas influye directamente en el resultado. Los espejos de aumento distorsionan la escala real de las facciones. Al utilizarlos, cada vello parece el doble de grueso y da la impresión de que la ceja está sobrepoblada.

Lo mejor es depilarte utilizando un espejo plano convencional a la luz del día, y dar un par de pasos hacia atrás después de retirar cada tres o cuatro vellos para evaluar el equilibrio simétrico de tu rostro completo en el reflejo.

