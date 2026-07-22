Así puedes recuperar tus cejas pobladas si te excediste con la depilación en el pasado

La tendencia de las cejas ultrafinas que dominó en las décadas pasadas ha quedado atrás para dar paso a looks más naturales de cejas pobladas, aunque muchas personas perdieron una cantidad importante de vello debido a los folículos debilitados por la depilación excesiva.

Cuando te excedes con las pinzas o la cera de forma prolongada, arrancas el pelo desde la raíz de manera repetitiva. Este trauma constante puede dañar la papila dérmica, induciendo al folículo a una fase de reposo permanente o provocando alopecia por tracción.

Afortunadamente, es posible reactivar el crecimiento capilar en la zona y recuperar el grosor perdido. Aunque debes saber que no hay soluciones milagrosas de la noche a la mañana, más bien procesos que requieren de paciencia y disciplina.

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Así puedes recuperar tus cejas pobladas tras excederte con la depilación en el pasado

Para ver resultados reales, debes entender las fases del vello de la ceja. A diferencia del cabello, el vello de las cejas tiene una fase de crecimiento activa muy corta, de apenas 30 a 45 días.

Para estimular el crecimiento real, puedes aplicar la siguiente estrategia que consiste en 4 pasos fundamentales:

Aplica un periodo sin pinzas

El error más común es depilar los vellos nuevos que crecen "fuera de lugar" para recuperar la forma. Sin embargo, es necesario pasar hasta 16 semanas sin depilar, permitiendo que el vello crezca libre mente, para saber cuál es el pontencial real de reconstrucción de tu ceja.

Así puedes recuperar las cejas pobladas si abusaste de la depilación en el pasado|Pinterest

Incorpora péptidos o tratamientos

En casos severos, los sueros de cejas de grado dermatológico serán tus aliados. Ya que contienen ingredientes que prolongan la fase de crecimiento y obligan al vello a crecer con mayor grosor y durante más tiempo.

Exfoliación y masaje

Es necesario limpiar bien la piel en esta zona, ya que a veces acumula residuos de maquillaje que tapan el folículo. Además, cada noche da un masaje de unos dos minutos para incrementar la microcirculación sanguínea.

Las cejas pobladas son la nueva tendencia del maquillaje|Pinterest

La alimentación es importante

Trata de consumir alimentos ricos en hierro, zinc, biotina o vitamina B7 y aminoácidos, así podrás recuperar más rápido el grosor de tus cejas.

