Así puedes aplicar el aceite de ricino en las pestañas correctamente sin dañar tus ojos

El deseo de conseguir unas pestañas más largas, densas y fuertes ha posicionado al aceite de ricino como el remedio natural por excelencia en el mundo de la cosmética.

Este extracto vegetal, rico en ácido ricinoleico, vitamina E y ácidos grasos esenciales, actúa como un potente acondicionador profundo que nutre los folículos pilosos, previene la quiebra prematura y aporta un brillo saludable.

Sin embargo, al tratarse de un producto de consistencia sumamente densa y viscosa, su uso en el área periocular requiere una técnica precisa para evitar efectos secundarios indeseados.

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¿Cómo aplicar aceite de ricino en tus pestañas?

El principal riesgo de este tratamiento casero radica en una mala técnica de aplicación que pueda comprometer la salud ocular. Si el producto entra en contacto directo con los ojos, puede provocar visión borrosa temporal.

Además, es importante elegir un aceite de ricino 100% puro y orgánico, prensado en frío y libre de hexano. Después, la aplicación debe ser por las noches y de la siguiente manera:

El aceite de ricino ayuda a mantener unas pestañas largas y cuidadas|Pexels: Angela Roma

Limpieza total del rostro

Lava tu cara a profundidad y retira cualquier residuo de máscara de pestañas o delineador. La piel y los folículos deben estar completamente limpios y secos.

Dosificación mínima y controlada

Utiliza un cepillo de pestañas desechable o un aplicador de delineador de ojos de punta fina, introduce en el aceite, retira el exceso y luego aplica solamente en las pestañas, cuando el cepillo esté ligeramente humedecido, nunca goteando.

Aplicación de medios a puntas

Con el ojo semicerrado, aplica el aceite comenzando desde la mitad del largo de las pestañas hacia las puntas, evitando colocar el producto directamente en la base o en la raíz de las mismas.

La forma correcta de aplicar el aceite de ricino en tus pestañas|Pexels: Nataliya Vaitkevich

Retiro matutino obligatorio

Al despertar, es fundamental limpiar la zona ocular con un dermolimpiador o con agua micelar. Esto eliminará los residuos sobrantes, ayudará a prevenir que los poros de los párpados se tapen y preparará tu piel para tu rutina de día a día.

