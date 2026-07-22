Cómo pedir el corte de fleco de Zendaya que lució durante la alfombra roja de Spider-Man en la Ciudad de México

Recientemente, durante la alfombra roja de Spider-Man celebrada en Ciudad de México, dio mucho de qué hablar, pero no solo por las exclusivas escenas reveladas durante las celebraciones del evento, sino también por el impactante corte de cabello que lució Zendaya.

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Durante la alfombra roja de Spider-Man: Sin Camino a Casa en Ciudad de México, Zendaya se presentó con un fleco tipo cortina, ligeramente desfilado y con movimiento, el cual, de acuerdo con expertos, es ideal para enmarcar el rostro y adaptarse a distintos tipos de cabello. Y ahora, si buscas lograr un look similar, esto es lo que debes saber para solicitar el corte con tu estilista de confianza. No olvides llevar una imagen como referencia para ayudar de manera visual al estilista.

¿Cómo pedir el fleco de Zendaya?

Especialistas señalan que el fleco que lució Zendaya está inspirado en un microfleco de estilo retro inspirado en Audrey Hepburn. Y si buscas que tu estilista transforme tu cabello, debe pedir un flequillo recto, texturizado y muy corto (un par de centímetros arriba de las cejas), con un acabado desfilado y mechones irregulares que enmarquen tu rostro.

No obstante, aquí te dejamos los términos claves que debes saber para no fallar en el cambio de look:



Microfleco (Baby bangs o Micro bangs): Esto indica que el corte debe comenzar a la mitad de la frente y debe ser recto, mas no rígido.

Esto indica que el corte debe comenzar a la mitad de la frente y debe ser recto, mas no rígido. Puntas degrafiladas e irregulares: A diferencia de un fleco pesado, esto indica corte con textura y movimiento, el cual se logra con que las puntas se encuentren ligeramente entresecadas.

A diferencia de un fleco pesado, esto indica corte con textura y movimiento, el cual se logra con que las puntas se encuentren ligeramente entresecadas. Largo del corte: Toma en cuenta que este debe quedar a una distancia visible por encima de las cejas.

Toma en cuenta que este debe quedar a una distancia visible por encima de las cejas. Redondeado a los lados: El corte debe fundirse de manera sutil con el resto del corte, esto evitando formar bloques en los costados de los ojos.

Con esta serie de instrucciones, estás preparada para que tu estilista pueda transformar tu look e inspirar un corte como el de Zendaya.