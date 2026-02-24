inklusion logo Sitio accesible
5 ideas de trajes de baño color verde olivo para lucir en tendencia; son discretos y cómodos

¿Ya tienes tu traje de baño para semana santa? Estas opciones de bañadores en tono verde olivo te encantarán.

trajes de baño verde olivo
|Crédito: Pinterest
Escrito por: Vanesa Olmos

La primavera y las vacaciones de semana santa están a la vuelta de la esquina y si ya te encuentras buscando un traje de baño con un color en tendencia, pero que sea cómodo, tenemos las mejores opciones para ti. Estos bañadores son únicos, ya que son discretos por lo que podrás moverte con tranquilidad gracias a su comodidad y no solo eso, sino que te verás hermosa, pues el verde olivo le va bien a cualquier mujer.

Trajes de baño cómodos y discretos en color verde olivo

Bañador asimétrico: Este tipo de traje de baño de una sola pieza es hermoso y femenino gracias a los tirantes, tiene uno muy fino que te da soporte y seguridad, mientras que el otro es la clave, pues tiene un pequeño olán que lo hace único.

traje de baño de una pieza verde olivo
|Crédito: Pinterest

Bañador tipo top y short: Si buscas seguridad y comodidad en tus vacaciones este estilo de traje de baño de dos piezas es perfecto ya que el top es largo y el short es ajustable de los lados, así que podrás llevarlo tan largo o corto como prefieras.

bañador verde olivo de dos piezas
|Crédito: Pinterest

Bañador estilo vestido: ¡Luce femenina y en tendencia! En solo una pieza puedes sacarle todo el provecho a este traje de baño, pues podrás caminar de lo más cómoda y pasará como si fuera un vestido el cual resaltará tu figura.

traje de baño estilo vestido verde olivo
|Crédito: Pinterest

Boyshort: Este tipo de traje de baño en tela licra es perfecto para las mujeres que aman los bañadores en 2 piezas. El short puede sumarte seguridad y la blusa podrá hacer que resalte tu figura de manera increíble.

traje de baño verde olivo boyshort
|Crédito: Pinterest

Tnakini Skirted: ¡Un estilo único y empoderado! Este bañador de dos piezas es hermoso y perfecto para las mujeres que quieren verse sumamente femeninas y sentirse cómodas al estar en la piscina o la playa. La falda con olanes es el toque perfecto para darle autenticidad.

tankini skirted bañador verde olivo
|Crédito: Pinterest

