La conductora de Venga La Alegría que canta en el soundtrack de MARVEL en ‘WandaVision’

Viviann Baeza no solo es conductora de Venga La Alegría sino que también es una de las cantantes más reconocidas e influyentes actualmente en el género regional mexicano. Sin embargo, su carrera ha traspasado barreras internacionales ya que fue parte del soundtrack de la icónica película 'WandaVision' de Marvel.

Viviann Baeza en el mundo de Marvel

La cantante de regional mexicana, originaria de Querétaro, se ha consolidado dentro de la industria musical a su corta edad como una de las artistas favoritas del público debido a su carisma y talento musical así como a cuadro conduciendo Venga La Alegría. Sin embargo, pocas personas conocen uno de los proyectos más sobresalientes de su carrera, pues la cantante formó parte del soundtrack de 'WandaVision'. “Mi más reciente (doblaje musical) que es en Disney+, es en esta serie que fue número 1 a nivel mundial, que fue “WandaVision””, fue parte de lo que declaró la artista en donde además compartió que cantaba todos los intros de los capítulos. La reconocida artista dijo que había sido una gran experiencia y que además había aprendido mucho. Por su parte, expresó todo el agradecimiento a Luis Gerardo Villegas, ya que dijo que él le abrió las puertas a todo el mundo del doblaje.

Respecto al casting que tuvo que realizar para ser parte del proyecto expresó que “había sido difícil” ya que otras personas que estaban audicionando son expertas en doblaje. Sin embargo, expresó que se sentía muy agradecida y contenta de que la hubieran elegido para el proyecto pues eso la mantenía motivada para crecer y continuar con su preparación profesional. “Una experiencia maravillosa ser parte del mundo de Marvel y de Disney”, fue parte de lo que dijo la artista.

Viviann Baeza: Su nueva colaboración musical

Una de las recientes colaboraciones de la cantante es el tema “Ardida Quién”, una canción que lanzó junto a María León y la cuál ya es todo un éxito en plataformas digitales. Sin embargo, Viviann también ha colaborado con otros cantantes como Emilio Marcos, Diana Laura y Dennis Arana. Por otro lado, otro de sus grandes proyectos ha sido participar cantando el himno nacional en en partido de básquetbol por lo que su talento se ha ido expandiendo.

Algunas de las canciones que sobresalen en el repertorio de la artista son: “Se cancela”, “Doble T”, “Qué agüite”, “Mal de ti”, entre otras. Actualmente continúa transmitiendo todo su carisma y energía de Lunes a Viernes en Venga La Alegría como una de las conductoras del programa.