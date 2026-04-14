Los signos que sufrirán la traición de una amistad o un amor en abril de 2026

El mes de abril, que da paso al fin de la temporada de Aries y el inicio de Tauro , tiene cambios drásticos en los horóscopos, con predicciones no tan buenas para algunos. De hecho, es posible que la energía negativa potencie a las personas tóxicas de tu vida y surjan abusos de confianza o chismes.

Según las predicciones mensuales de Mhoni Vidente, 5 signos tienen estas señales de advertencia, vinculadas con traiciones de una amistad o de un amor. Cáncer y Libra tienen más probabilidad porque finalmente sale a la luz una sospecha que tenían, pero, ¿cómo podrían ocurrir estas catástrofes?

1. CÁNCER (Traición laboral o de amistad)

Abril te pide abrir bien los ojos, especialmente en tu entorno cercano. Las energías negativas que te rodean podrían venir de alguien en quien confías más de lo que deberías. Una traición puede surgir en el ámbito laboral o de amistad, donde alguien podría actuar a tus espaldas. No compartas tus planes tan fácilmente y protege tu paz emocional.

2. LIBRA (Traición de alguien cercano)

Este mes marca un antes y un después en tus relaciones. La necesidad de depurar personas tóxicas indica que podrías descubrir una traición o una doble cara en alguien cercano. Puede tratarse de una amistad que no era tan leal o incluso una decepción amorosa. Confía en tu intuición: lo que sientes, es.

3. ACUARIO (Traición por rumores)

El consejo de alejarte de chismes no es casualidad. Abril trae situaciones donde alguien podría hablar mal de ti o tergiversar información, generando conflictos en tu entorno. Una traición puede surgir a través de rumores o indiscreciones. Mantente firme y no caigas en provocaciones.

4. ARIES (Traición por bondad)

Tu bondad será puesta a prueba. Hay riesgo de que alguien se aproveche de ti, ya sea emocional o económicamente. Esto puede sentirse como una traición, especialmente si viene de alguien cercano. Aprende a poner límites claros y no dar más de lo que recibes.

5. GÉMINIS (Traición por no poner límites)

Aunque el panorama es positivo, el hecho de que debas poner límites y dejar atrás resentimientos indica que alguien pudo haberte fallado o podría hacerlo si no marcas distancia. Existe una traición latente que puedes evitar si eliges mejor a tu círculo.

Cada signo sentirá diferente el cambio de temporada de Aries por Tauro en 2026.|(ESPECIAL/GROK AI)

Ritual de protección: Cómo cortar las envidias y chismes antes de que te afecten

Si eres de los signos afectados por posibles traiciones en el amor y la amistad, puedes protegerte con el ritual del listón rojo: debes de amarrar un listón rojo con tres nudos en la muñeca izquierda con en el tobillo para desviar las miradas pesadas y la envidia laboral (funcionan para Aries, Libra y Cáncer).

Para Acuario y Géminis, el mejor ritual es colocar un limón cortado en cruz con sal debajo de la cama o en el escritorio de tu trabajo. Si el limón se pone negro, significa que ya abrosrbió la traición que iba dirigida a ellos.