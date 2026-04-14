El lugar en México donde todo está más caro de lo que imaginas, pero es precioso

Tulum es uno de esos destinos en México donde los precios pueden ser mucho más altos de lo que imaginas, pero que realmente valen cada peso por sus vistas y paisajes naturales frente al mar.

Viajeros que han compartido sus reseñas en Google Maps y otras plataformas coinciden en lo mismo: es uno de los lugares más caros del país, pero también uno de los más únicos. Las experiencias que ofrece son difíciles —por no decir imposibles— de replicar en otros destinos. ¿La razón detrás de esto? Aquí te lo contamos.

Tululm es un paraíso para los turistas.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Por qué Tulum es caro?

Tulum se ha convertido en un paraíso para los turistas extranjeros en los ultimos años, pero es una serie de factores lo que ha aumentado su demanda:

1. Un destino “Premium”

Antes era un pueblo relajado, pero ahora hay hoteles de lujo, boutiques, beach clubs y restaurantes exclusivos.

2. Su ubicación paradisiaca

Muchos hoteles están en la selva o frente al mar de aguas cristalinas, lo que implica logística más cara (electricidad, agua, transporte), y eso se refleja en el precio final. También hay cenotes, ruinas frente al mar, yoga, temazcales. Todo está diseñado como experiencia única.

Tulu tiene zonas arqueológicas y buceo.|(SECTUR)

¿Qué hacer en Tulum?

Actualmente, Tulum es considerado un Pueblo Mágico y tiene un montón de atractivos para todos. De acuerdo con la Secretaria de Turismo del Gobierno de Quintana Roo, este lugar tiene una de las playas más hermosas del Caribe: Playa del Paraíso.

Además, puedes visitar el parque Aktun Chen donde podrás recorrer las cuevas, ríos subterráneos y conocer la naturaleza por tirolesa. Asimismo, si vienes a este lugar, es importante conocer los cenotes de Tulum y sus cavernas, así como bucear en la Barrera de Coral Mesoamericana.

¿Cuánto dinero se gastaría en un vaje a Tulum?

El dinero que un turista puede gastarse en un viaje a Tulum varía considerablemente de acuwerdo al tipo de viaje y hospedaje que realicen cada uno. Pero la Inteligencia Artificial (IA) analizó reseñas de viajeros y encontró que una persona común puede gastarse alrededor de $10,000 pesos en un viaje económico y hasta $40,000 pesos en una experiencia de lujo.