Los 3 colores de maquillaje que rejuvenecen la mirada después de los 40

El paso del tiempo puede medirse de diferentes maneras y nuestro cuerpo es un reflejo de esto. Los cambios que se producen en nuestra piel, principalmente, muestran cómo los años no pasan solos y traen algunas consecuencias que se perciben a simple vista.

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Aunque a muchos no les incomoda, otro tanto prefiere hacer todo lo posible para ralentizar la aparición de esas “señales” físicas de la edad y el maquillaje es una de las herramientas más elegidas. En este punto, la Inteligencia Artificial (IA) colabora al destacar cuáles son los colores de maquillaje rejuvenecen la mirada después de los 40.

Maquillaje según la edad

El maquillaje evoluciona con el tiempo buscando resaltar la belleza natural según las necesidades cambiantes de la piel, precisa la IA. Es la aplicación Gemini la que señala que, en etapas de juventud, la tendencia suele enfocarse en la experimentación y el realce de facciones mediante texturas ligeras, colores vibrantes y el uso de técnicas como el contouring para definir el rostro.

Por otro lado, Gemini expresa que, a medida que se entra en la madurez, el enfoque se desplaza hacia la hidratación y la luminosidad; se prefieren productos en crema sobre los polvos para evitar que se marquen líneas de expresión, y se opta por tonos más neutros o cálidos que aporten un aspecto fresco y descansado.

¿Qué colores rejuvenecen la mirada?

De todos modos, e independientemente de los años, Gemini hace referencia al maquillaje y la edad al remarcar que “la clave de un buen acabado reside en la preparación previa del cutis y en adaptar la intensidad de los pigmentos a la estructura ósea de cada persona”. Esta tecnología afirma que el objetivo final siempre debe ser la armonía visual.

Es en este marco que la Inteligencia Artificial reveló que, a medida que la piel madura y entramos en los 40, la clave del maquillaje no es "cubrir", sino aportar luz y suavidad a las facciones. Los tonos demasiado oscuros o excesivamente mates pueden acentuar las líneas de expresión o hacer que el párpado se vea pesado, destaca y por eso confirma los tres colores que mejor funcionan para abrir la mirada y devolverle frescura:

El tono "nude" champán o melocotón: Los colores piel con un toque cálido (como el durazno o el beige rosado) son los mejores aliados para neutralizar el tono del párpado, que con el tiempo suele oscurecerse o mostrar pequeñas venitas.



Por qué funciona: Aporta una luminosidad natural que imita a una piel descansada.

Consejo de aplicación: Usa una sombra con un acabado satinado (no con escarcha o "glitter" grueso) en el centro del párpado móvil para reflejar la luz.

Los marrones "toffee" o tierra suaves: Sustituir el negro riguroso por marrones cálidos o tonos visón hace que la mirada se vea definida pero mucho más dulce.



Por qué funciona: El negro endurece las facciones y marca las ojeras, mientras que el marrón tierra crea profundidad sin añadir peso visual.

Consejo de aplicación: Úsalo en la cuenca del ojo para dar estructura y como delineador difuminado a ras de las pestañas en lugar de un trazo líquido rígido.

Malvas y rosas empolvados: Estos tonos son "mágicos" para iluminar el blanco del ojo, especialmente si se ven cansados o amarillentos.

