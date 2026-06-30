5 maquillajes con piedritas para cualquier ocasión donde quieras derrochar glamour

Una de las tendencias de belleza más atrevidas que han surgido en los últimos años, son los maquillajes con piedritas en el rostro, un estilo que eleva los atuendos al instante y da un brillo inigualable. Y contrario a lo que muchos creen, esta técnica no es solo para festivales de música, sino que se puede usar en todo tipo de salidas para robar miradas.

Maquillajes en tendencia 2026: 5 ideas con piedritas para la cara que se ven espectaculares