5 maquillajes con piedritas para cualquier ocasión donde quieras derrochar glamour
Ya sea para ir a un concierto o ir a una cena romántica, los maquillajes con piedritas son una excelente opción para elevar tu look y verte muy original.
Una de las tendencias de belleza más atrevidas que han surgido en los últimos años, son los maquillajes con piedritas en el rostro, un estilo que eleva los atuendos al instante y da un brillo inigualable. Y contrario a lo que muchos creen, esta técnica no es solo para festivales de música, sino que se puede usar en todo tipo de salidas para robar miradas.
Maquillajes en tendencia 2026: 5 ideas con piedritas para la cara que se ven espectaculares
Delineado con cristales. Dale un giro al clásico "cat eye" negro y reemplázalo por una versión con piedritas que simulen cristales preciosas. Hazte el trazo como de costumbre para que te sirva como guía, luego aplica pegamento especial para la zona y ve poniendo de uno en uno los brillos. Pueden ser de un solo color o combinados para que quede más excéntrico.
Maquillaje con piedritas efecto constelación. El brillo nunca es suficiente cuando se trata de un maquillaje llamativo y que te vuelva la protagonista de cualquier ocasión. Una idea que queda preciosa son los look tipo constelación, que como su nombre lo dice, están inspirados en el universo y consisten en poner piedritas en el párpado y la sien.
Lagrimal con brillos. En todos los maquillajes de ojos, la parte del lagrimal es muy importante y no hay nada mejor que iluminar la zona. Para un look original, pon un par de piedritas que contrasten con tu ropa o con el color de sombras que elegiste.
Piedritas en las cejas. Si o le temes a experimentar con tu imagen y buscas algo que capte por completo la atención en tu rostro, entonces los maquillajes que llevan piedritas hasta en las cejas son el estilo predilecto. Peina tus vellitos con un efecto laminado y coloca con mucho cuidado los brillos, sin excederte en el pegamento para que no tengas problemas al retirarlos.
En el párpado superior. Para que la apariencia tan deslumbrante de las piedritas no termine opacando tu maquillaje de ojos, puedes poner los brillos en el párpado superior, un poco debajo de las cejas. Esto permitirá que las sombras destaquen por sí mismas y le dará más glow a tu makeup.