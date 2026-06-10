5 tonos de balayage que dan luz al rostro y rejuvenecen sin esclavizarte con la raíz
Si estás pensando en renovar tu look, pero no quieres tintes que debas estar retocando del crecimiento cada semana, el balayage es la mejor opción.
Al momento de pensar en un cambio de look, muchas mujeres buscan tintes que no necesiten de mantenimiento constante ni retoques muy frecuentes para no terminar maltratando el pelo con los tintes. Y en estos casos, el balayage es una alternativa que no falla para una apariencia revitalizada y hasta para quitarse unos años de encima gracias a la forma en que ilumina el rostro con sus diferentes versiones.
¿Qué color de balayage rejuvenece? Los 5 estilos que te harán ver radiante
Balayage miel. Si no quieres un rubio demasiado claro para evitar las decoraciones extremas, te conviene probar con los balayage de efecto miel. Este tono tirando a castaño tiene como ventaja que sus toques cálidos hacen que la piel se vea revitalizada al instante y no se deslava tan rápido.
Balayage caramelo. En caso de que prefieras más los castaños, pero quieras probar luces que le den luminosidad a tu rostro, el balayage caramelo es el estilo indicado para un look juvenil. Todo gracias a que las luces con matices dorados hacen que la piel se vea brillante y suaviza sutilmente los rasgos muy pronunciados. Además, las raíces se integran con sutileza para que los retoques puedan ser más espaciados.
Balayage beige. Los rubios siempre van a ser una gran alternativa para las mujeres que buscan reinventar su imagen por completo y resaltar las facciones. Es por esto que el balayage beige que sí está decolorado a profundidad, ayuda a aparentar menos años y queda sumamente elegante.
Balayage avellana. Siguiendo con los efectos positivos que tienen los tintes capilares que combinan los castaños con los rubios, está la versión del balayage con reflejos avellana, que por su calidez hacen que la cabellera se vea llena de vida. Estos ligeros toques de luz revitalizan el rostro de forma sutil y no queda para nada exagerado.
Balayage vainilla. Para algo más atrevido, pero sin llegar a ser completamente rubio, el balayage vainilla es uno de los mejores estilos para rejuvenecer la apariencia y elevar por completo cualquier look. Al igual que en otros estilos similares, al ser un claro medio con castaños, la raíz no se tiene que estar retocando y esto hace que el daño al cabello sea menor.