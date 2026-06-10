5 tonos de balayage que dan luz al rostro y rejuvenecen sin esclavizarte con la raíz

Al momento de pensar en un cambio de look, muchas mujeres buscan tintes que no necesiten de mantenimiento constante ni retoques muy frecuentes para no terminar maltratando el pelo con los tintes. Y en estos casos, el balayage es una alternativa que no falla para una apariencia revitalizada y hasta para quitarse unos años de encima gracias a la forma en que ilumina el rostro con sus diferentes versiones.

¿Qué color de balayage rejuvenece? Los 5 estilos que te harán ver radiante