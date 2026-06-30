Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto filtro de Instagram para que luzcan naturales: paso a paso

Tener los ojos caídos no significa que tu apariencia siempre deba lucir cansada, ya que en realidad basta con seguir los trucos de belleza correctos para que tu mirada se vea revitalizada, casi como si trajeras puesto un filtro. Lo mejor de todo es que no tienes que ser una experta para maquillar y es muy fácil tener los mejores resultados sin que el look quede muy saturado.

5 tips de belleza para maquillar los ojos caídos y que parezca un filtro de Instagram