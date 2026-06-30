Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto filtro de Instagram para que luzcan naturales: paso a paso
Si quieres verte radiante en todo momento, pero que tu look no quede exagerado y parezca un filtro, checa estos tips de belleza para maquillar los ojos caídos.
Tener los ojos caídos no significa que tu apariencia siempre deba lucir cansada, ya que en realidad basta con seguir los trucos de belleza correctos para que tu mirada se vea revitalizada, casi como si trajeras puesto un filtro. Lo mejor de todo es que no tienes que ser una experta para maquillar y es muy fácil tener los mejores resultados sin que el look quede muy saturado.
5 tips de belleza para maquillar los ojos caídos y que parezca un filtro de Instagram
- Prepara el párpado para un acabado uniforme. Antes de aplicar cualquier producto de maquillaje, haz tu rutina de skincare y prepara la zona del párpado para que las sombras y delineadores se adhieran correctamente a la piel. Puedes hacerlo con un primer especial o con un poco de corrector ligeramente más claro de tu tono y con fórmula ligera.
Marca la cuenca de los ojos caídos con una sombra suave. El secreto para revitalizar sutilmente la mirada está en ponerle colores de sombra que sirvan como base y den mayor amplitud. Con una brocha pequeña pon un toque de café claro, nude o begie en la cuenca del ojo y difumina perfectamente bien de forma ascendente para que los ojos se vean "levantados".
- Haz un "cat eye" fino. En los filtros de Instagram que muchas personas usan para mejorar su apariencia en las fotos, una de las características principales es la forma en que delinean el rostro. Y este efecto puede conseguirse con un buen delineado estilo "cat eye"; puede ser con una brocha plana y un poco de sombra negra, haciendo la colita hacia la sien para que la mirada se vea abierta. Si usas delineador en plumón o líquido, haz la línea delgada y solo engrosa para la colita.
Maquilla las pestañas con rímel de volumen. Las pestañas son imprescindibles en cualquier beauty look y es posible usar diferentes técnicas para llegar a resultados naturales muy fácil. En el caso de los ojos caídos, hay que rizarlas muy bien y luego maquillar con una máscara que tenga fórmula ligera para hacer movimientos ascendentes y asemejen los filtros de Instagram.
- Delinea la línea de agua inferior. Un aspecto que a menudo pasa desapercibido en las rutinas de maquillaje, es la línea de agua inferior. Sin embargo, darle color con un delineador en barra de color nude o blanco es ideal para que los ojos caídos se vean naturales y mucho más definidos.