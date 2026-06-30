Cómo maquillar los párpados caídos para agrandar la mirada y quitar años de encima

Maquillar los párpados caídos para agrandar la mirada y quitar años de encima consiste en utilizar sombras en tonos estratégicos, difuminarlas hacia arriba y potenciar la línea de las pestañas para generar una ilusión de mayor apertura en los ojos. Según expertos en maquillaje, estas técnicas ayudan a compensar la pérdida de firmeza de la piel y aportan un aspecto más fresco y descansado al rostro.

Con el paso de los años, es habitual que la piel de los párpados pierda elasticidad y cubra parte del párpado móvil. Sin embargo, maquillistas internacionales aseguran que adaptar la forma de aplicar las sombras y el delineado puede transformar la expresión de los ojos sin recurrir a maquillajes recargados.

¿Qué técnicas recomiendan los maquillistas para maquillar los párpados caídos?

La maquilladora británica Lisa Eldridge, referente internacional en maquillaje y directora creativa de Lancôme durante varios años, ha explicado que el secreto está en crear una nueva dimensión sobre el ojo, trabajando ligeramente por encima del pliegue natural para generar un efecto visual de elevación.

Por su parte, Bobbi Brown, fundadora de la marca que lleva su nombre, sostiene que el maquillaje debe acompañar la estructura natural del rostro y aportar luz antes que intensidad. Las expertas recomiendan seguir estos pasos:



Aplicar una prebase para párpados: ayuda a unificar la superficie de la piel y evita que las sombras se acumulen en los pliegues. Crear una cuenca por encima del pliegue natural: Lisa Eldridge aconseja utilizar una sombra mate en tono topo o marrón suave ligeramente por encima del pliegue para simular un párpado más amplio. Difuminar siempre hacia las sienes: el movimiento ascendente crea un efecto óptico que levanta visualmente la mirada. Iluminar el párpado móvil: los tonos champán, marfil o beige satinado reflejan la luz y hacen que los ojos parezcan más grandes. Trabajar la raíz de las pestañas: Charlotte Tilbury suele recomendar definir la línea superior con un delineado muy fino o mediante la técnica del tightlining, que consiste en rellenar los espacios entre las pestañas para aportar profundidad sin crear una línea visible. Aplicar máscara de pestañas con efecto alargador: concentrar el producto en las pestañas superiores ayuda a abrir la mirada y potenciar el efecto de elevación.

Técnicas de maquillaje: ¿Qué errores debes evitar si tienes los párpados caídos?

Los maquillistas coinciden en que algunos hábitos muy comunes pueden producir el efecto contrario y hacer que los ojos parezcan más pequeños o la mirada luzca más pesada. Entre los errores más frecuentes destacan:



Aplicar sombras oscuras sobre todo el párpado móvil: esto reduce visualmente el tamaño del ojo y resta luminosidad.

esto reduce visualmente el tamaño del ojo y resta luminosidad. Realizar delineados gruesos: un trazo ancho ocupa espacio en el párpado y puede acentuar la sensación de caída.

un trazo ancho ocupa espacio en el párpado y puede acentuar la sensación de caída. Difuminar las sombras hacia abajo: este movimiento dirige visualmente la mirada hacia la parte inferior del rostro.

este movimiento dirige visualmente la mirada hacia la parte inferior del rostro. Elegir sombras con partículas de brillo muy grandes: Charlotte Tilbury recomienda acabados satinados suaves, ya que los brillos excesivos pueden resaltar la textura de la piel.

Charlotte Tilbury recomienda acabados satinados suaves, ya que los brillos excesivos pueden resaltar la textura de la piel. Descuidar las cejas: unas cejas bien peinadas y ligeramente elevadas ayudan a enmarcar el rostro y potencian el efecto de ojos más abiertos.

unas cejas bien peinadas y ligeramente elevadas ayudan a enmarcar el rostro y potencian el efecto de ojos más abiertos. Aplicar demasiada máscara en las pestañas inferiores: esto puede proyectar sombras y enfatizar el aspecto de cansancio.

La maquilladora Sandy Linter, especialista en maquillaje para pieles maduras, también aconseja trabajar con capas ligeras de producto y priorizar la luminosidad frente a la intensidad para conseguir un resultado elegante y natural.