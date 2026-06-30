Estos son 3 fabulosos diseños de uñas darks para lucir diferente en verano de 2026

El verano generalmente está relacionado con colores frutales y llenos de brillo, sin embargo, si tú eres de las que prefiere salirse un poco de la norma, encontrarás 3 diseños de uñas darks que pueden lucir imperiales en esta mitad 2026. Y es que las tendencias dictaminan un camino para seguir, pero tú puedes marcar tu propio estilo y elección de colores.

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¿Por qué usar uñas darks en pleno verano?

Al final del día cada persona es libre de elegir cómo usar colores en ropa, cabello y en este caso en uñas. Aunque lo más “común” es utilizar ciertos tonos amarillos, claros y llenos de color… un color obscuro o incluso negro directo también destaca entre el resto de diseños. Y para ello, debes imprimir tu propio sello, por lo que se espera que estas 3 propuestas puedan animarte a buscar lo dark en este verano de 2026.

¿Cómo puedo hacerme unas uñas darks?

Pese a que las uñas darks se asocian con el color negro, se pueden crear algunos estilos que usen más colores en diversos variedades que no salgan de la idea obscura.

Manicura azul profundo

Iniciando con un estilo bastante elegante, este azul profundo puede funcionar de manera bastante favorable. Como bien se indica, el tono azulesco parece hacer referencia a los espacios más obscuros (donde todavía hay un poco de luz) del mar profundo. Prueba esta primera opción que se observa por lo menos interesante.

Cat eye manicura obscura

La realidad es que el estilo cat eye se encuentra en tendencia. Por ello, las uñas darks pueden combinarse perfectamente con esta forma de adornar tus manos. La magia aquí sucede con el acabado irisado (que precisamente hace alusión a los ojos de gato). El efecto se logra con un esmalte magnético y un imán sobre las uñas. La propuesta específica es con un color marrón.

Manicura obscura con glitter

Si tú buscas algo de brillo y no algo tan sombrío, las uñas darks te harán brillar de manera especial. Utilizando un tono negro profundo, la magia recaerá gracias a ti con el adorno que logres. Y es que sí luce bastante especial la elección con el glitter, por lo que puede convencerte de lucir así este verano 2026.