Hay plantas que se caracterizan por decorar cualquier tipo de ambiente y sin duda alguna, cambiarán el estilo de nuestro hogar, ya que no sólo se podrá colocar en el exterior, sino también en el interior, para poder disfrutar así de la belleza de sus flores y de sus propiedades. Sin embargo, en México, existe una planta que está totalmente prohibida y que pueden llegar a multarte en caso de que la tengas, por lo que te vamos a comentar de qué especie se trata, ya que esa sanción puede llegar a ser millonaria.

No hay dudas que las plantas de interior tienen la capacidad de modificar cualquier ambiente y transformar algo aburrido en un espacio acogedor, bonito y vistoso. Nos encontramos con una gran cantidad de especies que dependerán que irán variando de acuerdo a la región en la que nos encontremos o lo que busquemos para cada espacio, y así lograr que sea lo más vistoso posible.

En México, por si no lo sabías, existe una planta de interior, que es muy popular, pero por la cual las personas pueden llegar a recibir una multa millonaria, si no se cumplen con algunos requisitos y que es fundamental que tengas en cuenta para ver de qué se trata. En esta ocasión, desde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) incluyó a esta especie y es mejor que sepas de cuál se trata.

Cuál es la planta que puedes llegar a recibir una importante multa

De acuerdo a lo que explicaron desde Profepa, la planta de interior por la que puedes llegar a recibir una multa millonaria es la Pata de Elefante y es que si bien se trata de una planta popular en nuestro país por su aspecto y el uso decorativo en jardines, su extracción, comercialización y posesión están sujetas a determinadas disposiciones ambientales.

Qué sanción puede recibir la persona que tenga esta planta

Por otro lado, tener una Pata de Elefante en sí no requiere de infracción, sino el problema ocurre cuando el propietario no puede declarar si adquirió la planta de manera legal o ilegal o si el ejemplar fue extraído de manera natural sin permiso. Según el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, las infracciones relacionadas con la posesión o comercialización de esta especie, pueden derivar en multas que van desde 50 y 50.000 veces la Unidad de Medida y Actualización o nueve años de prisión.