El toallero es un accesorio funcional que, según el color o forma, aporta al diseño del baño. En esta ocasión, hay 5 opciones con las cuales puedes reemplazar el típico que todos conocen y que más de uno tiene en su hogar por opciones industriales, como lo son estas 4 ideas para sustituir la ducha tradicional.

El accesorio que es utilizado para colgar y secar las toallas tiene forma de barra, el cual es el modelo clásico. El tubo o varilla se instala a una altura aproximada de 1.30 metros, para que sea fácil de manipular. No obstante, en este 2026, un diseño que poco a poco gana terreno es el industrial, por lo que hay en el mercado toalleros que le van bien a este tipo de estilo, como lo son estas 6 opciones para reemplazar las repisas.

Las opciones industriales de toalleros

1. Tubo galvanizado: En esta opción se puede reutilizar un tubo de plomería viejo, aunque antes de instalar hay que darle su “manita de gato”. El color de los accesorios que marca el estilo industrial es el negro, por lo que es de ley pintarlo de este tono.

5 opciones para reemplazar el típico toallero por opciones industriales|Pinterest

2. Escalera: ¡Tal y como lo leíste! Esa escalera vieja de madera que tienes arrumbada puede ser tu próximo toallero. En los escalones será donde coloques las toallas para que se sequen.

5 opciones para reemplazar el típico toallero por opciones industriales|Pinterest

3. Cuerda: Sobre la pared se colocan 2 bridas de hierro, para después pasar la cuerda y hacer nudos. Incluso en el mercado ya hay varios modelos que están a la venta, listos para solo instalar. El precio de esta pieza es de aproximadamente 200 pesos.

5 opciones para reemplazar el típico toallero por opciones industriales|Pinterest

4. Cuero y acero: La combinación perfecta para lograr un estilo industrial con un toque vintage. Para ello, solo necesitas una barra suspendida con correas de cuero grueso. Hay opciones en el mercado que van desde los 200 hasta los 500 pesos.

5 opciones para reemplazar el típico toallero por opciones industriales|Pinterest

5. Argollas de hierro: Es una gran idea para un diseño industrial limpio. Consiste en una argolla negra que cuelga de cuero remachado a la pared.