Ir al gym o hacer cualquier otro tipo de ejercicio requiere de toda una preparación previa. Ya sea que tengas el cabello corto o largo, lo ideal es recogerlo con distintos accesorios, de tal modo que quede asegurado al momento de hacer los ejercicios y no se enrede. Por ello, te compartimos 5 ideas de peinados fáciles, rápidos y sencillos para ir al gimnasio y ejercitarse sin perder el estilo.

5 peinados fáciles para ir al gym y hacer ejercicio sin perder el estilo: ideales para cabello corto y largo

Si estás harto de la típica cola de caballo o el famoso chonguito, ¡no te preocupes! Checa estas cinco ideas de peinados, fáciles y sencillos. Todos los puedes hacer en menos de cinco minutos y son ideales para ejercitarte: ¡el cabello no interferirá con tus actividades!



Trenzas boxeadoras: Las trenzas boxeadoras - o boxer braids, en inglés - son la opción perfecta para hacer ejercicio. La diferencia entre estas y las normales es que las trenzas boxeadoras van pegadas al cuero cabelludo, desde la raíz hacia atrás, por lo que son ideales para cabellos cortos y largos.

Trenzas de burbuja: Si no te gustan las trenzas boxeadoras, pero quieres un acabado similar, intenta con las trenzas de burbuja. Para lograrlas, divide el cabello, coloca ligas en intervalos y afloja suavemente cada sección , creando ese efecto abombado. Si bien este acabado se ve mejor en cabellos largos, también puede hacerse en cortos.



Dos colitas unidas en una cola de caballo: Otro peinado sencillo y fácil para hacer ejercicio, ideal para cabellos cortos y largos, son las dos colitas al frente, unidas por una cola de caballo. ¡Checa este tutorial!

Cola de caballo alta: Si quieres darle un giro a la inspiración anterior, dale una ligera vuelta a la cola de caballo para elevarla. Esto hará que tu peinado se vea aún con más estilo. ¡Checa qué hermoso luce!