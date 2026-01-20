5 peinados fáciles para ir al gym y hacer ejercicio sin perder el estilo: ideales para cabello corto y largo
¿Estás harta de hacer ejercicio con el típico chongo o la cola de caballo? Checa estas 5 inspiraciones de peinados fáciles, sencillos y rápidos para ir al gym sin perder el estilo.
Ir al gym o hacer cualquier otro tipo de ejercicio requiere de toda una preparación previa. Ya sea que tengas el cabello corto o largo, lo ideal es recogerlo con distintos accesorios, de tal modo que quede asegurado al momento de hacer los ejercicios y no se enrede. Por ello, te compartimos 5 ideas de peinados fáciles, rápidos y sencillos para ir al gimnasio y ejercitarse sin perder el estilo.
Si estás harto de la típica cola de caballo o el famoso chonguito, ¡no te preocupes! Checa estas cinco ideas de peinados, fáciles y sencillos. Todos los puedes hacer en menos de cinco minutos y son ideales para ejercitarte: ¡el cabello no interferirá con tus actividades!
- Trenzas boxeadoras: Las trenzas boxeadoras - o boxer braids, en inglés - son la opción perfecta para hacer ejercicio. La diferencia entre estas y las normales es que las trenzas boxeadoras van pegadas al cuero cabelludo, desde la raíz hacia atrás, por lo que son ideales para cabellos cortos y largos.
- Trenzas de burbuja: Si no te gustan las trenzas boxeadoras, pero quieres un acabado similar, intenta con las trenzas de burbuja. Para lograrlas, divide el cabello, coloca ligas en intervalos y afloja suavemente cada sección, creando ese efecto abombado. Si bien este acabado se ve mejor en cabellos largos, también puede hacerse en cortos.
- Dos colitas unidas en una cola de caballo: Otro peinado sencillo y fácil para hacer ejercicio, ideal para cabellos cortos y largos, son las dos colitas al frente, unidas por una cola de caballo. ¡Checa este tutorial!
- Cola de caballo alta: Si quieres darle un giro a la inspiración anterior, dale una ligera vuelta a la cola de caballo para elevarla. Esto hará que tu peinado se vea aún con más estilo. ¡Checa qué hermoso luce!
- Clean look: Si lo tuyo son los clean looks, mira esta inspiración, ideal para hacer ejercicio, correr e ir al gym. El chiste está en hacer dos colas de caballo y unirlas en un chonguito. ¡Fácil y con mucho estilo!