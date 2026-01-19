inklusion logo Sitio accesible
7 cortes de pelo que rejuvenecen a las mujeres a los 50 años: variaciones que todas amarán

Checa todos estos estilos de cortes de pelo modernos, favorecedores y llenos de movimiento que suavizan las facciones y aportan frescura al rostro.

cortes de cabello disimulan canas hacen lucir joven
|Crédito: Instagram. @j.hair.da / @vanissalon
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

A los 50 años, un buen corte de pelo puede marcar una gran diferencia en la imagen y la confianza. Las tendencias actuales de cortes apuestan por estilos que aportan movimiento, enmarcan el rostro y suavizan las facciones, logrando un efecto rejuvenecedor natural. Checa estos estilos con los que puedes sentirte más joven.

Aquí te presentamos siete cortes con distintas variaciones que se adaptan a diferentes gustos y tipos de cabello, y que muchas mujeres aman por su elegancia y frescura, que fueron compartidos por expertos del sitio web Instyle.

Estos son los mejores cortes de pelo que pueden restarte años

1. Bob largo (long bob): aporta movimiento, enmarca el rostro y suaviza las facciones.

cortes de pelo que rejuvenecen a las mujeres a los 50
|Pinterest

2. Pixie largo y desfilado: moderno y fresco, realza pómulos y da un aire juvenil sin verse rígido.

Checa estos cortes de pelo que rejuvenecen
|Pinterest

3. Corte en capas medias: ideal para dar volumen y ligereza, especialmente en cabellos finos.

Mira estos cortes de pelo para mujeres de 50 años
|Pinterest

4. Shag suave: con capas irregulares y textura natural que resta años al instante.

cortes de pelo para mujeres
|Pinterest

5. Melena a la clavícula con ondas: versátil y elegante, aporta frescura y dinamismo al look.

Cortes de pelo para mujeres de 50
|Pinterest

6. Corte con flequillo cortina: disimula líneas de expresión y suaviza la mirada.

cortes de pelo que rejuvenecen a las mujeres
|Pinterest

7. Bob asimétrico: actual y estilizado, aporta personalidad y un efecto rejuvenecedor.

cortes de pelo para mujeres
|Pinterest

Lo que tienes que saber antes de hacerte estos cortes de pelo

Especialistas de moda de la revista HOLA dieron a conocer recientemente todos los consejos que tienes que saber si buscas un corte que aporte movimiento y ligereza, con el cual podrás lograr un efecto más fresco y favorecedor. Entre ellos, mencionaron tener en cuenta:

  • La forma de tu rostro influye mucho en qué tan favorecedor será el corte.
  • El tipo y grosor del cabello determinan el volumen y el mantenimiento.
  • Algunos estilos requieren peinado y retoques frecuentes.
  • El largo adecuado puede suavizar o endurecer las facciones.
  • Un buen corte debe adaptarse a tu estilo de vida y edad, no solo a la tendencia.
  • El flequillo rejuvenece, pero no favorece a todos los rostros.
  • La opinión de un estilista profesional es clave para personalizar el look.
