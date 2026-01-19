7 cortes de pelo que rejuvenecen a las mujeres a los 50 años: variaciones que todas amarán
Checa todos estos estilos de cortes de pelo modernos, favorecedores y llenos de movimiento que suavizan las facciones y aportan frescura al rostro.
A los 50 años, un buen corte de pelo puede marcar una gran diferencia en la imagen y la confianza. Las tendencias actuales de cortes apuestan por estilos que aportan movimiento, enmarcan el rostro y suavizan las facciones, logrando un efecto rejuvenecedor natural. Checa estos estilos con los que puedes sentirte más joven.
Aquí te presentamos siete cortes con distintas variaciones que se adaptan a diferentes gustos y tipos de cabello, y que muchas mujeres aman por su elegancia y frescura, que fueron compartidos por expertos del sitio web Instyle.
Estos son los mejores cortes de pelo que pueden restarte años
1. Bob largo (long bob): aporta movimiento, enmarca el rostro y suaviza las facciones.
2. Pixie largo y desfilado: moderno y fresco, realza pómulos y da un aire juvenil sin verse rígido.
3. Corte en capas medias: ideal para dar volumen y ligereza, especialmente en cabellos finos.
4. Shag suave: con capas irregulares y textura natural que resta años al instante.
5. Melena a la clavícula con ondas: versátil y elegante, aporta frescura y dinamismo al look.
6. Corte con flequillo cortina: disimula líneas de expresión y suaviza la mirada.
7. Bob asimétrico: actual y estilizado, aporta personalidad y un efecto rejuvenecedor.
Lo que tienes que saber antes de hacerte estos cortes de pelo
Especialistas de moda de la revista HOLA dieron a conocer recientemente todos los consejos que tienes que saber si buscas un corte que aporte movimiento y ligereza, con el cual podrás lograr un efecto más fresco y favorecedor. Entre ellos, mencionaron tener en cuenta:
- La forma de tu rostro influye mucho en qué tan favorecedor será el corte.
- El tipo y grosor del cabello determinan el volumen y el mantenimiento.
- Algunos estilos requieren peinado y retoques frecuentes.
- El largo adecuado puede suavizar o endurecer las facciones.
- Un buen corte debe adaptarse a tu estilo de vida y edad, no solo a la tendencia.
- El flequillo rejuvenece, pero no favorece a todos los rostros.
- La opinión de un estilista profesional es clave para personalizar el look.