7 cortes de pelo que rejuvenecen a las mujeres a los 50 años: variaciones que todas amarán

A los 50 años, un buen corte de pelo puede marcar una gran diferencia en la imagen y la confianza. Las tendencias actuales de cortes apuestan por estilos que aportan movimiento, enmarcan el rostro y suavizan las facciones, logrando un efecto rejuvenecedor natural. Checa estos estilos con los que puedes sentirte más joven.

Aquí te presentamos siete cortes con distintas variaciones que se adaptan a diferentes gustos y tipos de cabello, y que muchas mujeres aman por su elegancia y frescura, que fueron compartidos por expertos del sitio web Instyle.

Estos son los mejores cortes de pelo que pueden restarte años

1. Bob largo (long bob): aporta movimiento, enmarca el rostro y suaviza las facciones.

2. Pixie largo y desfilado: moderno y fresco, realza pómulos y da un aire juvenil sin verse rígido.

3. Corte en capas medias: ideal para dar volumen y ligereza, especialmente en cabellos finos.

4. Shag suave: con capas irregulares y textura natural que resta años al instante.

5. Melena a la clavícula con ondas: versátil y elegante, aporta frescura y dinamismo al look.

6. Corte con flequillo cortina: disimula líneas de expresión y suaviza la mirada.

7. Bob asimétrico: actual y estilizado, aporta personalidad y un efecto rejuvenecedor.

Lo que tienes que saber antes de hacerte estos cortes de pelo

Especialistas de moda de la revista HOLA dieron a conocer recientemente todos los consejos que tienes que saber si buscas un corte que aporte movimiento y ligereza, con el cual podrás lograr un efecto más fresco y favorecedor. Entre ellos, mencionaron tener en cuenta:

