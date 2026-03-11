3 plantas de interior colgantes que decorarán tu casa aunque no tengas espacio: son hermosas
Que la falta de espacio no sea la limitante para que no adornes tu hogar con plantas, las cuales benefician al ser humano
Las plantas son beneficiosas para el ser humano y son una buena opción para decorar cada rincón de la casa. Sin embargo, hay ocasiones en las que el hogar no tiene espacio para colocarlas debido a sus dimensiones pequeñas, como es el caso de estos 9 diseños de apartamentos que puedes remodelar para que se vea aesthetic. Pero hay varios ejemplares de interior colgantes que son hermosos y buena opción.
Las plantas colgantes son ideales para decorar las casas que no tienen espacio. Se pueden colocar las macetas en los techos, estantes altos o con ganchos pegados a la pared o muros, según un artículo del portal Mejor con Salud. Cabe mencionar que estos ejemplares no requieren de mayor cuidado ni de mucha luz natural. Conoce cuáles plantas ayudan a eliminar los malos olores del baño.
Las 3 plantas colgantes para casas con espacios reducidos
1. Potus: Es una de las plantas colgantes más recomendadas para decorar la casa. No requiere de mayores cuidados, aunque es preciso mencionar que si se riega muy seguido, comenzará a marchitarse.
2. Peperomia: Es una planta más delicada que el potus, pues requiere de luz indirecta y de riego moderado para evitar que se seque.
3. Cinta: Es una planta que requiere un poco más de luz, por lo que se recomienda colocarla a un costado de una ventana.
Los beneficios de las plantas
Las plantas van más allá de ser una pieza decorativa para el hogar, pues algunas de ellas funcionan como repelentes naturales contra las moscas y mosquitos. Mientras que otras hacen la labor de purificar el aire y eliminar los malos olores que se producen en la cocina o en el baño.
Entretanto, al ser humano le ayudan a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, así como aumentar la productividad y la concentración. Por lo anterior, se recomienda tener una planta cerca de áreas de estudio o de trabajo.