5 ideas para mini llaveros de Peppa Pig

Peppa Pig es uno de los personajes más queridos por los niños pequeños por lo que mucho de ellos quieren llevarla a todas partes. Es por esto que aquí te traemos unas fantásticas ideas de mini llaveros para llevarlo en la mochila.

Estas alternativas de llaveros son muy resistentes por lo que pueden llevarlos tranquilamente en las mochilas para personalizarlas de la mejor manera con sus personajes favoritos.

¿Cuáles son los mejores mini llaveros?

Los mejores mini llaveros de Peppa Pig son los siguientes:

Amigurumi tejido al crochet: Consiste en una versión en miniatura tejida con hilo de algodón fino y relleno de vellón siliconado. Es muy suave al tacto, resistente a los golpes y queda ideal para colgar en mochilas escolares.

Porcelana fría o arcilla polimérica: En este caso se puede moldear la silueta completa o tan solo la cara de Peppa. Ten en cuenta los detalles como el vestido rojo o la corona de princesa que suele usar. Se recomienda proteger la pieza con barniz al agua o resina UV para darle brillo y durabilidad.

Resina epoxi con brillo: Esta es una opción muy interesante ya que puedes utilizar un molde de silicona que tenga la forma de la cabeza del personaje. Puedes rellenarla con resina teñida de rosa pastel y se agregan brillos o confeti encapsulado. Se puede complementar con pequeños dijes colgantes en la argolla metálica.

Fieltro o paño lenci cosido a mano: En este caso lo que debes hacer es cortar dos siluetas en tela rosa y roja, luego borda los ojos, la sonrisa y cose los bordes con puntada festón. Procura ir agregando un poco de relleno. Es una manera fácil y rápida de hacerla.

Plástico mágico (Shrink Plastic) o corte láser en MDF: Por último, tenemos esta idea donde debes dibujar y colorear a Peppa en una lámina que sea de plástico termocontraíble que cuando se cocinan se achican y endurecen. También puedes optar por grabar piezas en madera fibrofacil pintadas a mano. Resultan ligeros, planos y muy prácticos para hacer en cantidad como souvenirs de cumpleaños.