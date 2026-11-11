Deja tus tenis blancos como nuevas con esta técnica de lavado sin lavarropas

Sin dudas las tenis blancos son un dolor de cabeza a la hora de lavarlas sobre todo porque cuesta mucho poder darles su blanco original. Para que esta tarea ya no sea tan difícil te vamos a contar sobre una técnica muy interesante para que apliques.

Lo importante en este caso es poder usar agua, jabón neutro y un cepillo con cerdas suaves para retirar la suciedad con movimientos delicados. Así vas a poder limpiar la superficie y los bordes de la suela como así también los sectores cercanos a los cordones.

¿Cómo lavar los tenis blancos con esta técnica?

Los materiales que necesitas para llevar a cabo la limpieza son:

Jabón neutro o detergente suave

Un recipiente con agua tibia

Un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes viejo

Un paño de microfibra limpio

Una esponja suave

Papel absorbente o una toalla para el secado

La forma correcta de lavar los tenis blancos de tela La forma correcta de lavar los tenis blancos de tela (HELENA DUQUE)

El paso a paso para limpiar las zapatillas blancas sin lavarropas

El primer paso es retirar los cordones para poder limpiar mejor las lengüetas y sectores donde se acumule la suciedad. Con un cepillo seco vas a quitar la tierra, pelusas y restos antes de proceder a usar el agua.

Coloca unas gotas de jabón neutro en un recipiente con agua tibia, allí vas a humedecer el cepillo y frotar las zonas donde se encuentran las manchas. Realiza movimientos circulares sin aplicar mucha presión.

Con una esponja o cepillo retira las marcas oscuras de los bordes de goma. Con un paño de microfibra húmedo quita la espuma y los restos. Usa una toalla para absorber la humedad y colocar las zapatillas en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor.

¿Cómo limpiar los tenis blancos de tela sin que queden amarillos? ¿Cómo limpiar los tenis blancos de tela sin que queden amarillos? (Pexels: Pixabay)

Limpieza de los cordones y suelas

En cuanto los cordones puedes ponerlo en remojo entre 15 y 30 minutos en agua tibia con un poco de jabón suave. Después, frótalos con las manos, enjuágalos y déjalos secar.

En cuanto a las suelas deberás pasarle un cepillo con agua y jabón para sacar la suciedad.