Deja tus tenis blancos como nuevas con esta técnica de lavado sin lavarropas

Sin dudas las tenis blancos son un dolor de cabeza a la hora de lavarlas sobre todo porque cuesta mucho poder darles su blanco original. Para que esta tarea ya no sea tan difícil te vamos a contar sobre una técnica muy interesante para que apliques.
Lo importante en este caso es poder usar agua, jabón neutro y un cepillo con cerdas suaves para retirar la suciedad con movimientos delicados. Así vas a poder limpiar la superficie y los bordes de la suela como así también los sectores cercanos a los cordones.
¿Cómo lavar los tenis blancos con esta técnica?
Los materiales que necesitas para llevar a cabo la limpieza son:
- Jabón neutro o detergente suave
- Un recipiente con agua tibia
- Un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes viejo
- Un paño de microfibra limpio
- Una esponja suave
- Papel absorbente o una toalla para el secado
El paso a paso para limpiar las zapatillas blancas sin lavarropas
El primer paso es retirar los cordones para poder limpiar mejor las lengüetas y sectores donde se acumule la suciedad. Con un cepillo seco vas a quitar la tierra, pelusas y restos antes de proceder a usar el agua.
Coloca unas gotas de jabón neutro en un recipiente con agua tibia, allí vas a humedecer el cepillo y frotar las zonas donde se encuentran las manchas. Realiza movimientos circulares sin aplicar mucha presión.
Con una esponja o cepillo retira las marcas oscuras de los bordes de goma. Con un paño de microfibra húmedo quita la espuma y los restos. Usa una toalla para absorber la humedad y colocar las zapatillas en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor.
Limpieza de los cordones y suelas
En cuanto los cordones puedes ponerlo en remojo entre 15 y 30 minutos en agua tibia con un poco de jabón suave. Después, frótalos con las manos, enjuágalos y déjalos secar.
En cuanto a las suelas deberás pasarle un cepillo con agua y jabón para sacar la suciedad.