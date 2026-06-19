5 plantillas de horarios escolares de Paw Patrol, para organizar tus clases con Chase, Marshall y Skye
Organiza tus clases con tus personajes favoritos de la patrulla canina.
Mantener un horario organizado desde pequeños puede ayudar a los niños a desarrollar hábitos que les serán útiles durante toda su vida escolar. Una forma divertida de motivarlos es utilizando materiales decorados con sus personajes favoritos, haciendo que planificar sus actividades sea mucho más entretenido. Por ello, te compartimos algunas plantillas de horarios escolares inspiradas en Paw Patrol, protagonizadas por personajes como Chase, Skye, Ryder y el resto de la Patrulla Canina. Todas están listas para descargar, imprimir y personalizar con las materias, tareas y actividades de cada semana, ya sea de forma digital o escribiendo directamente sobre la hoja impresa.
Estas son las mejores plantillas para tu horario de Paw Patrol
- Horario escolar de Paw Patrol con diseño de huellitas.
Si los cachorros de la Patrulla Canina son de tus personajes favoritos, este diseño puede ser una excelente opción para acompañarte durante el regreso a clases.
La plantilla destaca por su fondo azul decorado con pequeñas huellas y espacios amplios donde podrás anotar las materias o actividades que tienes programadas de lunes a viernes.
- Horario escolar de Paw Patrol con la Torre de Control
En esta versión aparecen los integrantes de la Patrulla Canina junto a su icónica Torre de Control, uno de los lugares más reconocidos de la serie.
Lo más práctico de este diseño es que incluye dos horarios en una misma hoja, por lo que puedes colocar uno en tu habitación y otro en tu área de estudio para tener siempre a la vista tus pendientes escolares.
- Horario escolar de Paw Patrol con Ryder
Organizar tus clases será mucho más divertido con esta plantilla protagonizada por Ryder y los valientes cachorros del equipo.
Cada uno de los recuadros está decorado con personajes de la serie, mientras que los espacios disponibles te permiten planificar fácilmente tus actividades de toda la semana.
- Horario escolar de Paw Patrol con Chase
El popular Chase es la estrella de este horario escolar pensado para quienes no se pierden ninguna aventura de la Patrulla Canina.
El diseño combina un fondo azul con detalles de huellas que le dan un toque llamativo y divertido. Además, incorpora una columna especial para anotar los horarios exactos de cada clase, lo que facilita llevar un mejor control de tu rutina escolar.
- Horario escolar de Paw Patrol con Skye
Si tu personaje favorito es Skye, esta plantilla puede convertirse en tu compañera ideal para el regreso a clases. Su diseño colorido está inspirado en la cachorrita aviadora más querida de la Patrulla Canina y aporta un toque alegre a cualquier espacio de estudio.