7 tonos de uñas que combinan mucho mejor con la joyería dorada

Los diseños de uñas son parte crucial de la imagen gracias a la forma tan sutil que embellecen las manos. Así que al momento de elegir un nuevo modelo, es importante apostar por esmaltes que favorezcan a la piel, pero que también tengan armonía con la joyería que se usa a diario para complementar los atuendos, ya que hay varios estilos de manicure que quedan muy bien con el dorado en anillos, brazaletes o pendientes.

¿Qué diseños de uñas combinan con los accesorios dorados? 7 tonos que quedan preciosos