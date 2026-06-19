7 tonos de uñas que combinan mucho mejor con la joyería dorada
Aunque no lo creas, combinar tus diseños de uñas con los accesorios que usas todos los días, es una forma de elevar tu look y hacer que te veas radiante.
Los diseños de uñas son parte crucial de la imagen gracias a la forma tan sutil que embellecen las manos. Así que al momento de elegir un nuevo modelo, es importante apostar por esmaltes que favorezcan a la piel, pero que también tengan armonía con la joyería que se usa a diario para complementar los atuendos, ya que hay varios estilos de manicure que quedan muy bien con el dorado en anillos, brazaletes o pendientes.
¿Qué diseños de uñas combinan con los accesorios dorados? 7 tonos que quedan preciosos
- Uñas nude clásicas. Si tu estilo es más minimalista y prefieres llevar un manicure discreto para que tu joyería resalte mejor, entonces te convienen los barnices nude en todas sus variaciones. Lo ideal es que elijas uno que empate mejor con tu tono de piel para que queden con un efecto uniforme.
Manicure blanco con efecto lechoso. Entre todos los diseños de uñas que estarán en tendencia este 2026, las "milky nails" son una de las apuestas más fuertes. Esto gracias a la forma en que hace brillar la piel y crea una sensación de elegancia inigualable. Y por si fuera poco, al ser un tono neutro, se fusiona a la perfección con los accesorios dorados.
- Uñas terracota. Aunque todavía falta para la temporada de otoño, los colores terracota ya están apoderándose de los manicures del momento. Además de que se trata de un color cálido que inyecta de vida a la piel, estas uñas con tintes rojizos y anaranjados, hacen un contraste espectacular con la joyería dorada.
"Red nails" con efecto brillante. Las uñas rojas son uno de esos diseños que nunca pasan de moda y que siempre son una gran alternativa para looks seductores. Otra ventaja que estos tonos tienen, es que crean un contraste muy llamativo con accesorios de oro o chapa de oro.
- Uñas negro profundo. Contrario a lo que muchas personas piensan, el manicure negro no se ve anticuado ni avejenta las manos cuando se lleva de la manera correcta. Una variación que nunca falla son los esmaltes oscuros con ligeros toques de brillo combinan con joyas doradas y hacen que las manos se vean súper elegantes.
Uñas cromadas en color dorado. Si prefieres los diseños de uñas maximalistas y llamativos, entonces tu mejor opción es el efecto cromado en color dorado. Estos modelos tienen una apariencia metálica que queda súper luminosa en la piel y que combinan con anillos dorados porque parece que se mimetizan con el manicure.
- Manicure tipo aceituna. Así como el verde esmeralda es uno de estos estilos de "nail art" que les favorecen a todas, las uñas efecto aceituna en color verde oliva le qudan increíble a las pieles cálidas y se empatan increíblemente bien con anillos de tonalidad amarilla.