Las placas de apagador tradicionales suelen pasar desapercibidas, pero en realidad pueden romper la armonía visual de una pared bien decorada . En 2026, las tendencias de interiorismo apuestan por espacios más limpios, continuos y minimalistas, por lo que cada vez más personas buscan alternativas para sustituir estos elementos y lograr un acabado más elegante.

Aunque los apagadores son indispensables en cualquier hogar, existen soluciones modernas que permiten integrarlos mejor al diseño de interiores. Algunas opciones los convierten en parte de la decoración, mientras que otras prácticamente los hacen desaparecer de la vista. Conoce las 6 alternativas para reemplazar las placas de apagador tradicionales y hacer que las paredes parezcan más limpias.

Las 6 alternativas para reemplazar las placas de apagador tradicionales

Los interruptores pueden arruinar la estética de una pared si no se integran correctamente al diseño. De acuerdo con una publicación de ABC Sevilla, los interruptores y otros elementos eléctricos suelen considerarse puntos poco estéticos dentro del hogar, por lo que cada vez son más comunes las soluciones para ocultarlos, camuflarlos o convertirlos en parte de la decoración.

1. Interruptores sin marco: Son una de las opciones favoritas en las casas contemporáneas. Al eliminar el borde exterior, generan una apariencia mucho más discreta, elegante y uniforme. Además, se integran mejor con acabados de pintura lisa, microcemento o paneles decorativos.

Ideas de apagadores.|(Pinterest)

2. Apagadores táctiles de cristal: Los modelos táctiles reemplazan las tradicionales teclas de plástico por superficies de vidrio templado. Su diseño minimalista aporta una sensación de modernidad y sofisticación , especialmente en salas, comedores y recámaras con decoración contemporánea.

Los modelos táctiles reemplazan las tradicionales teclas de plástico por superficies de vidrio templado. , especialmente en salas, comedores y recámaras con decoración contemporánea. 3. Interruptores ocultos en paneles decorativos: Esta tendencia consiste en instalar los mecanismos dentro de paneles de madera, MDF o revestimientos decorativos. A simple vista parecen formar parte del muro, ayudando a crear superficies visualmente continuas, limpias y ordenadas.





4. Sistemas inteligentes controlados por voz o aplicación: Los hogares inteligentes están reduciendo la necesidad de utilizar apagadores visibles. Mediante asistentes virtuales o aplicaciones móviles es posible controlar la iluminación sin tocar una sola tecla , eliminando gran parte del ruido visual en las paredes.

Los hogares inteligentes están reduciendo la necesidad de utilizar apagadores visibles. , eliminando gran parte del ruido visual en las paredes. 5. Pintar las placas del mismo color que la pared: Si no deseas realizar una remodelación completa, una solución económica consiste en pintar las placas con el mismo tono del muro. Este sencillo cambio permite que se mimeticen con el entorno y pasen mucho más desapercibidas, mejorando la continuidad visual del espacio.

6. Cubiertas magnéticas o paneles decorativos removibles: Estas cubiertas permiten ocultar completamente los apagadores cuando no están en uso. Pueden personalizarse con acabados de madera, piedra, metal o incluso con el mismo revestimiento de la pared, logrando una integración prácticamente total.

Un sencillo truco puede hacer que los apagadores prácticamente desaparezcan de la pared. En un video compartido por la creadora de contenido Interiorimx en TikTok, se muestra cómo integrar visualmente estos elementos utilizando acabados y colores similares a los del muro para conseguir una apariencia más uniforme, moderna y elegante.

¿Por qué las placas tradicionales están dejando de utilizarse?

Las nuevas tendencias de interiorismo buscan paredes más limpias, ordenadas y visualmente armoniosas. Los expertos coinciden en que los pequeños detalles tienen un gran impacto en la percepción del espacio. Por ello, los interruptores, enchufes y placas eléctricas han dejado de ser simples elementos funcionales para convertirse en piezas que deben integrarse al diseño general de la vivienda.

Renovar los apagadores puede transformar la apariencia de una habitación sin necesidad de realizar grandes obras. Si estás pensando en modernizar tu casa, cualquiera de estas alternativas puede ayudarte a conseguir un aspecto más elegante, minimalista y contemporáneo con una inversión relativamente accesible.