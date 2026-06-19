En la zona de limpieza suele haber escobas, trapeadores, recogedores y otros accesorios que están a la vista cuando no hay un espacio de almacenamiento u organizadores. En hogares con pocos metros cuadrados, este rincón puede afectar la percepción de orden y reducir la sensación de amplitud. Por ello, traemos para ti estas 3 alternativas que hacen que el rincón de servicio parezca invisible. Conoce las 4 opciones para reemplazar las perillas de puerta tradicionales y hacer que el pasillo parezca más moderno.

La construcción de departamentos y casas urbanas pequeñas ha impulsado la búsqueda de muebles multifuncionales y sistemas verticales. Por ello, las viviendas actuales priorizan soluciones que aprovechan paredes, puertas y espacios desaprovechados para liberar superficie útil y mejorar la circulación. Conoce las 3 alternativas para reemplazar los portarretratos tradicionales y hacer que las paredes del pasillo parezcan más limpias.

3 alternativas para reemplazar los organizadores de escobas tradicionales y hacer que el rincón de servicio parezca invisible|IA

Las 3 alternativas para reemplazar los organizadores de escobas tradicionales

1. Gabinetes altos: Es una de las alternativas más utilizadas para sustituir los organizadores tradicionales. Se pueden guardar escobas, trapeadores, aspiradoras inalámbricas y productos de limpieza sin dejar objetos visibles, gracias a sus puertas completas. Este tipo de almacenamiento es ideal, ya que protege los accesorios del polvo y mantiene una imagen uniforme dentro del cuarto de servicio o la lavandería.

2. Armarios modulares: Los armarios suspendidos permiten almacenar herramientas de limpieza sin ocupar superficie en el suelo. Cabe destacar que elevar los muebles facilita la limpieza del piso, mejora la circulación y ofrece una sensación de mayor amplitud dentro de espacios reducidos, como lo son los departamentos o casas urbanas de pocos metros.

3. Paneles deslizables: Este tipo de mecanismo deslizable ayuda a acceder fácilmente a los artículos de limpieza, mientras permanecen ocultos cuando se cierran. Este sistema oculto es muy utilizado en díselos minimalistas, ya que eliminan elementos visibles y evita la contaminación visual del espacio, que en la mayoría de las casas es en una pequeña área.