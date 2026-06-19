Cómo quitar nudos musculares en casa con este truco económico

El cuerpo humano es muy complejo y requiere de diversas acciones de nuestra parte para protegerlo y garantizar su mantenimiento a través del paso del tiempo. Los músculos son una parte importante de este y algunos problemas, que son tomados como comunes, pueden hacernos pasar días malos.

Los dolores musculares pueden aparecer por diferentes motivos y es por eso que ante la duda lo ideal es la consulta con un profesional de la salud. Sin embargo, algunas dolencias por lo general se deben a malas posturas o tensión debido a situaciones de estrés, por lo que hacer algo para solucionarlo se hace necesario para nuestro bienestar.

¿Qué son los nudos musculares?

Al respecto, es muy común oír hablar de los nudos musculares, que en el mundo de la medicina se conoce como puntos gatillo miofasciales. Se trata de áreas de fibras musculares que se contraen de forma involuntaria y permanecen tensas sin relajarse. Además, al tacto pueden sentirse como bandas rígidas o bultos duros debajo de nuestra piel y al presionarlos pueden causar dolor.

Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que el dolor miofascial es una afección dolorosa a largo plazo y que el dolor suele manifestarse como de dolor de hombro, dolor de espalda, dolor de cabeza tensional y dolor facial. En este punto, sus expertos explican que las opciones de tratamiento incluyen ejercicio, masajes, fisioterapia, inyecciones, analgésicos y encontrar formas de relajarse.

¿Cómo quitar nudos musculares?

Ante todo lo señalado, y recordando que siempre lo ideal es la consulta con un especialista de la salud, toma relevancia un truco económico que podemos implementar en nuestra propia casa para eliminar los nudos musculares. Se trata del uso de pelotas de tenis como herramienta de automasaje.

Este método casero y accesible es empleado por muchas personas para liberarse de los malestares miofasciales. El truco consiste en presionar el cuerpo contra la pelota, apoyándose en una pared o en el suelo, de modo que esa fuerza que se ejerce de manera constante ayude a reducir la rigidez y las molestias que acumulamos en los glúteos, la planta de los pies o en nuestra espalda.

Los expertos que aconsejan este truco advierten que debe aplicarse presión en un rango de entre 20 y 60 segundos, pero siempre evitando fricciones o movimientos bruscos sobre huesos y tendones.

De todos modos, y tal como señalan desde la Cleveland Clinic, "el automasaje con pelota de tenis no 'borra' una lesión ni reemplaza un diagnóstico: funciona mejor como recurso de autocuidado para modular dolor y rigidez". Por lo tanto, estamos ante una solución temporal que nos ayuda a aliviarnos pero no elimina el problema de raíz.