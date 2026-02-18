5 secretos japoneses para evitar el frizz y lucir un pelo lacio, brilloso y sedoso en esta temporada de calor
El calor y la humedad no deben de arruinar tu pelo, con estos secretos japoneses te ayudarán a mantener el cabello liso, brillante y libre de frizz durante esta temporada de calor 2026.
Con la llegada del calor y la humedad, el frizz se convierte en el peor enemigo del cabello, así que antes de que empieces a batallar con estos problemas anticípate a la temporada de calor 2026 y prueba estos 5 secretos que aplican los japoneses en su rutina de cuidado de cabello para que el tuyo luzca liso, suave, brilloso y sedoso
- Lavado estilo japonés: A la hora de lavar el pelo uno de sus secretos es lavar profundamente el cuero cabelludo, recuerda que más espuma no aporta más limpieza por lo que te recomendamos realizar tu lavado con las yemas de los dedos haciendo un masaje por toda la cabeza con un shampoo ligero, este masaje ayudará a estimular la circulación y ayuda a que el pelo crezca más fuerte y menos propenso al frizz.
- Agua tibia/fría: El enemigo número uno del cabello es el agua caliente ya que abre la cutícula y provoca encrespamiento. Por lo que las japonesas enjuagan con abundante agua tibia, casi fría para sellar la cutícula y aportar brillo.
Secado con “downward” con la secadora: Una de las acciones que realizamos la mayoría es salir de la ducha e inmediatamente envolver la toalla en el cabello, enrollando la tela con fuerza para que se absorba toda la humedad, sin embargo, esto provoca que el pelo se encrespe.
Como una solución para que tu cabello se seque es utilizar la secadora con una boquilla y esparce el aire de arriba hacia abajo, esto te ayudará a aplanar la cutícula y reduce el frizz.
- Aceite antes de dormir: Los aceites tradicionales de Japón como el de camelia o mejor conocido como tsubaki ayudarán a mantener una melena hidratada, solo aplica dos gotas en la palma de tu mano y esparce el aceite en las puntas, esto evitará que se vea esponjado.
- Dormir sobre fundas de seda: El secreto más guardado por los japoneses es dormir con almohadas que tengan fundas de seda esto ayudará a evitar electricidad estática, también se puede usar fundas de satén y ayudará a mantener un cabello más alineado y liso.