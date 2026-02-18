5 secretos japoneses para evitar el frizz y lucir un pelo lacio, brilloso y sedoso en esta temporada de calor

Secado con “downward” con la secadora: Una de las acciones que realizamos la mayoría es salir de la ducha e inmediatamente envolver la toalla en el cabello, enrollando la tela con fuerza para que se absorba toda la humedad, sin embargo, esto provoca que el pelo se encrespe.

Como una solución para que tu cabello se seque es utilizar la secadora con una boquilla y esparce el aire de arriba hacia abajo, esto te ayudará a aplanar la cutícula y reduce el frizz.