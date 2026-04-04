Verónica Castro relata los prejuicios que enfrentó por ir embarazada a la universidad: “No era bien visto en la escuela”

Verónica Castro es todo un referente en el mundo del espectáculo mexicano. No obstante, antes de consolidarse como una estrella y recibir el reconocimiento internacional, “La Vero” fue una chica común que acudió a la universidad, específicamente la UNAM. No obstante, mientras cursaba los últimos años de sus estudios, la celebridad quedó embarazada de Cristian Castro, lo que la llevó a ser víctima de varios perjuicios.

“Quedé embarazada (...) fue muy difícil, no era bien visto en la escuela, fue un escándalo brutal, iba con una pancita inmensa”, confesó la estrella en una entrevista de 2019. “No tenía una situación económica estable y yo estaba por terminar. Si me salía, nunca iba a regresar”.

Así fue cómo Verónica Castro superó los prejuicios y siguió estudiando embarazada

Pese a las adversidades y gracias a su perseverancia y el constante apoyo de su madre, Socorro Castro, Verónica fue capaz de concluir sus estudios universitarios. De hecho, la estrella aprovechó su formación académica y los conocimientos adquiridos en el mundo del entretenimiento para presentar su tesis de titulación: “Organismos internacionales de televisión”.

¿Qué estudió Verónica Castro?

Tras años de esfuerzo y dedicación, Verónica Castro se graduó de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. No obstante, su pasión siempre fue el espectáculo, donde cuenta con una prolífica carrera como conductora, cantante y actriz.

Verónica, la gran inspiración de Cristian Castro para terminar sus estudios

La determinación de Verónica fue una gran inspiración para su hijo, Cristian Castro, quien se animó a retomar la preparatoria a los 50 años. El intérprete de “Azul” ha destacado la motivación que recibió por parte de su madre, por lo que también desea tener una carrera universitaria, al igual que ella.

En exclusiva para Ventaneando, Cristian reveló que le gustaría estudiar una licenciatura relacionada con los servicios o los negocios; mientras que sus maestros lo describieron como un excelente alumno. El artista se graduará del bachillerato en las próximas semanas, a los 51 años, siendo una inspiración para muchos adultos que por algún motivo u otro no pudieron concluir sus estudios de jóvenes.