7 ideas para convertir tu cuarto al estilo k-drama; lucirá aesthetic y de película

Sin duda los k-dramas son de las series favoritas de muchas personas. Sin embargo, una de las cosas que más cautivan son las hermosas habitaciones que se presentan en muchos de ellos, es por eso que en esta ocasión te presentamos siete ideas para que transformes tu habitación y hagas que luzca aesthetic y muy hermosa.

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¿Cuáles son las mejores ideas para que un cuatro luzca como el de un k-drama?

Uso de tapetes y colores: Una de las características de muchas habitaciones que están presentes son los k-dramas son kis tapetes pues en Corea suelen usarse mucho ya que incluso las personas comen en el piso en ocasiones. Por otro lado, en la mayoria de estas series los cuartos son coloridospor lo que deberás evitar utilizar todo en color blanco o neutro. A trevete a añadir colchas, cojines o cualquier accesorio en tu cama que llame la atención.

Cuarto como K-drama|Crédito: Pinterest

Una de las características de muchas habitaciones que están presentes son los k-dramas son kis tapetes pues en Corea suelen usarse mucho ya que incluso las personas comen en el piso en ocasiones. Por otro lado, en la mayoria de estas series los cuartos son coloridospor lo que deberás evitar utilizar todo en color blanco o neutro. A trevete a añadir colchas, cojines o cualquier accesorio en tu cama que llame la atención. Uso de escritorio: Uno de los muebles que más sobresalen en las habitaciones de los k-dramas son los escritorios. Si tu habitación es pequeña puedes incluir uno pequeño que se adapte al espacio con el que cuentas. De igual forma lo puedes decorar con lámparas y los accesorios que prefieras.

Escritorio en cuarto|Crédito: Pinterest

Peluches en habitación: Uno de los elementos que hay en muchas habitaciones de los k-dramas son los peluches así que puedes integrar los que más te gusten a tu cama, pueden ser del tamaño que prefieras y la cantidad que decidas. Definitivamente le agregarán un toque muy tierno a tu cuarto.

peluches en cuarto|Crédito: Pinterest

Luz cálida: Una de las características de las habitaciones que aparecen en los k-dramas es el uso de luz cálida por lo que puedes optar por focos con luz amarilla y no blanca. De igual forma puedes agregar lámparas con otros tonos como rosas o azules para crear un ambiente distinto.

Luz cálida en habitación|Crédito: Pinterest

Espejos: En muchas habitaciones de los k-dramas siempre hay espejos presentes por lo que si no tienes uno es momento de que lo incorpores a tu habitación, puede ser del tamaño que prefieras. Hoy en día venden de distintas formas por lo que puedes usar tu favorito.

Espejo en habitacion|Crédito: Pinterest

Sillones acolchonados: Uno de los elementos que más sobresalen en los cuartos de los k-dramas son los sillones que van en el suelo y están muy acolchonados, son como cojines, pero enormes. Sin duda añadir uno a tu habitación hará que parezca salida de un k-drama.

Sillones acolchonados en habitación|Crédito: Pinterest

Pósters y cuadros: Añadir a las paredes de tu cuarto algunos pósters y cuadros sin duda es ideal para que tu habitación parezca como la de un k-drama. Puedes elegir poner la de tus artistas, películas favoritas u obras de arte que más prefieras.