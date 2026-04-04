3 Pueblos Mágicos de México que te reciben con café, dulces típicos y quesos gratis

México es un país muy acogedor, que recibe a nacionales y extranjeros con los brazos abiertos, como lo son estos 3 Pueblos Mágicos, que a sus turistas les dan café, dulces típicos y quesos gratis, a fin de que prueben los productos que se hacen en estos lugares y, si les gusta, comprarles a los comerciantes en grandes cantidades. Este es el lugar que está cerca de la CDMX del que te enamorarás por ser muy barato.

Los 3 Pueblos Mágicos que dan a probar sus productos gratis

1. Dolores Hidalgo: Este pueblo de Guanajuato es conocido por ser la cuna de la Independencia de México. Destaca por la elaboración de nieve, por lo que comerciantes reciben a los turistas con degustaciones gratis de sus productos y de dulces típicos. Lo anterior se realiza en la Feria Nacional de las Nieves, donde los productores ofrecen degustaciones, catas y talleres. Este es el lugar donde puedes consumir alcohol en la calle sin que te arresten.

2. Coatepec: Este Pueblo Mágico de Veracruz es considerado la capital del café. Mientras recorres sus principales calles, los comerciantes ofrecen pequeñas degustaciones a los visitantes. Lo mejor de todo es que hay rutas de este grano donde aprenderás sobre su cultivo, cosecha y su procesamiento. Es en abril cuando se realiza la Feria Nacional del Café y podrás degustar variedades, según un artículo del portal Food y Pleasuro.

3. Mazamitla: En la conocida Suiza Mexicana se ofrecen degustaciones de quesos artesanales y rompope, que es toda una tradición culinaria. Es en este lugar donde encontrarás diferentes variedades, como de nuez, almendra y café, por mencionar algunos. Es en la zona centro donde comerciantes formales e informales dan pequeñas degustaciones a los visitantes, como una manera de cautivarlos con los sabores y generar la venta del día.

Cabe destacar que los comerciantes de estos 3 Pueblos Mágicos ofrecen pequeñas degustaciones de sus productos, por lo que si quieres grandes cantidades, deberás comprarlos y así enamorar tu paladar con solo un sorbo o mordisco.