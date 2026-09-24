Cómo hacer una piñata redonda de Avengers, ideal para los amantes de los superhéroes
Se trata de uno de los personajes más queridos por los niños y elaborar esta piñata será muy fácil.
El mundo de los superhéroes es tan grande que nos podemos encontrar con todo tipo de personajes que les encanta a todo el mundo y que debemos dividirlos en los que pertenecen al mundo de DC Cómics y los que pertenecen al Universo Marvel. Dentro de este mundo, los más reconocidos son los Avengers, cuyas películas han sido éxito en taquilla y que ha trascendido la pantalla grande, convirtiéndose incluso en temática de cumpleaños infantiles y en este caso, te vamos a compartir cómo hacer una piñata circular para que hagas.
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Para todos aquellos que no conocen el mundo de los Avengers, debemos decir que son un famoso grupo de superhéroes pertenecientes al universo de Marvel y que se unen para combatir el mal y poder salvar al mundo de los villanos más poderosos. Entre ellos, hay que mencionar a Ironman, Hulk, el Capitán América, Thor, Spiderman, Black Widow, entre otros.
Ha sido tanta la popularidad de los Avengers que una de sus películas se convirtió en una de las más taquilleras de la historia y que todo niño es fanático de estos superhéroes, por lo que han trascendido frontera, saliendo de la pantalla y convirtiéndose en temática de decoración de cumpleaños infantiles. Si tu hijo te ha pedido la decoración de estos personajes, entonces te dejaremos la idea de una piñata de los Avengers circular. Para esta piñata, necesitas de estos elementos y del paso a paso.
Materiales para la piñata circular de Avengers
- Cartón firme
- Cartulina corrugada
- Imágenes impresas de Spiderman, Hulk, Capitán América y Ironman
- Pegamento o silicona caliente
- Cuerda resistente
- Tijera
- Cinta adhesiva
Cómo hacer la piñata circular de Avengers
- Construir la estructura circular y para eso, tendrás que dibujar y cortar dos círculos idénticos de cartón
- Cortar una tira larga de cartón flexible o cartulina corrugada de 20 cm de ancho y esto unirá ambos círculos
- Colocar la cuerda antes de cerrar los dos círculos y pasar una cuerda resistente
- Armar el tambor de la piñata usando cinta adhesiva
- Decorar el fondo con papel crepé y para eso, tendrás que cortar flecos de 5 cm de ancho y hacer pequeños cortes a lo largo
- Comenzar a pegar las tiras de papel de abajo hacia arriba por todo el borde
- Forrar las caras con las imágenes de los personajes y dividir el círculo en cuatro partes iguales