Cómo hacer una piñata redonda de Avengers, ideal para los amantes de los superhéroes

El mundo de los superhéroes es tan grande que nos podemos encontrar con todo tipo de personajes que les encanta a todo el mundo y que debemos dividirlos en los que pertenecen al mundo de DC Cómics y los que pertenecen al Universo Marvel. Dentro de este mundo, los más reconocidos son los Avengers, cuyas películas han sido éxito en taquilla y que ha trascendido la pantalla grande, convirtiéndose incluso en temática de cumpleaños infantiles y en este caso, te vamos a compartir cómo hacer una piñata circular para que hagas.

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Para todos aquellos que no conocen el mundo de los Avengers, debemos decir que son un famoso grupo de superhéroes pertenecientes al universo de Marvel y que se unen para combatir el mal y poder salvar al mundo de los villanos más poderosos. Entre ellos, hay que mencionar a Ironman, Hulk, el Capitán América, Thor, Spiderman, Black Widow, entre otros.

Ha sido tanta la popularidad de los Avengers que una de sus películas se convirtió en una de las más taquilleras de la historia y que todo niño es fanático de estos superhéroes, por lo que han trascendido frontera, saliendo de la pantalla y convirtiéndose en temática de decoración de cumpleaños infantiles. Si tu hijo te ha pedido la decoración de estos personajes, entonces te dejaremos la idea de una piñata de los Avengers circular. Para esta piñata, necesitas de estos elementos y del paso a paso.

Materiales para la piñata circular de Avengers

Cartón firme

Cartulina corrugada

Imágenes impresas de Spiderman, Hulk, Capitán América y Ironman

Pegamento o silicona caliente

Cuerda resistente

Tijera

Cinta adhesiva

Cómo hacer la piñata circular de Avengers