Los días en los que arreglarse para las fiestas decembrinas significaba pasar horas en el salón o saturar el cabello con productos han quedado atrás. Las tendencias en estilismo para este año buscan naturalidad, comodidad y accesorios con textura en los peinados.
Incorporar recogidos fáciles con moños de terciopelo en Nochebuena es la fórmula perfecta para elevar cualquier atuendo en pocos minutos y lucir sofisticada durante toda la velada.
El terciopelo aporta un aire clásico, cálido y festivo en tonos invernales como el rojo vino, negro azabache, verde bosque, azul medianoche o champán. Además, suaviza las facciones y permite que el cabello se vea pulcro sin perder frescura.
5 recogidos fáciles con moños de terciopelo para lucir elegante en Nochebuena
- Semirecogido suave con ondas sueltas y lazo largo
Marca ondas suaves de medios a puntas con tenaza o plancha y cepíllalas ligeramente para darles movimiento. Toma dos mechones frontales de ambos lados, llévalos hacia la parte trasera de la cabeza y sujétalos con una liga transparente pequeña.
- Coleta baja pulida con caída de terciopelo negro
Haz una raya en medio bien definida, cepilla todo el cabello hacia la nuca aplicando un poco de crema para peinar o suero antifrizz y sujeta una coleta baja firme.
- Moño bajo desenfadado abrazado por cinta aterciopelada
Recoge el cabello en un chongo bajo relajado sin apretarlo demasiado, asegurándolo con horquillas invisibles, y suelta dos mechones finos alrededor del rostro para enmarcar las facciones.
- Trenza espiga o clásica relajada con lazo en la punta
Teje una trenza baja clásica o de espiga hacia atrás o ligeramente de lado. Una vez terminada, pellizca suavemente los eslabones con los dedos para ensancharla y darle textura orgánica.
- Recogido francés retorcido con pasador de terciopelo
Reúne todo el cabello en la nuca, enróllalo hacia arriba sobre sí mismo pegado a la cabeza y sujétalo verticalmente con horquillas o una pinza elegante, dejando las puntas ligeramente sueltas en la parte superior o escondidas según el largo de tu cabello.