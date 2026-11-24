Los días en los que arreglarse para las fiestas decembrinas significaba pasar horas en el salón o saturar el cabello con productos han quedado atrás. Las tendencias en estilismo para este año buscan naturalidad, comodidad y accesorios con textura en los peinados.

Incorporar recogidos fáciles con moños de terciopelo en Nochebuena es la fórmula perfecta para elevar cualquier atuendo en pocos minutos y lucir sofisticada durante toda la velada.

El terciopelo aporta un aire clásico, cálido y festivo en tonos invernales como el rojo vino, negro azabache, verde bosque, azul medianoche o champán. Además, suaviza las facciones y permite que el cabello se vea pulcro sin perder frescura.

5 recogidos fáciles con moños de terciopelo para lucir elegante en Nochebuena

Semirecogido suave con ondas sueltas y lazo largo

Semirecogido suave con ondas sueltas y lazo largo Semirecogido suave con ondas sueltas y lazo largo

Marca ondas suaves de medios a puntas con tenaza o plancha y cepíllalas ligeramente para darles movimiento. Toma dos mechones frontales de ambos lados, llévalos hacia la parte trasera de la cabeza y sujétalos con una liga transparente pequeña.

Coleta baja pulida con caída de terciopelo negro

Adiós a los peinados rígidos: 5 recogidos fáciles con moños de terciopelo para lucir elegante en Nochebuena Adiós a los peinados rígidos: 5 recogidos fáciles con moños de terciopelo para lucir elegante en Nochebuena

Haz una raya en medio bien definida, cepilla todo el cabello hacia la nuca aplicando un poco de crema para peinar o suero antifrizz y sujeta una coleta baja firme.

Moño bajo desenfadado abrazado por cinta aterciopelada

Recoge el cabello en un chongo bajo relajado sin apretarlo demasiado, asegurándolo con horquillas invisibles, y suelta dos mechones finos alrededor del rostro para enmarcar las facciones.

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Trenza espiga o clásica relajada con lazo en la punta

Teje una trenza baja clásica o de espiga hacia atrás o ligeramente de lado. Una vez terminada, pellizca suavemente los eslabones con los dedos para ensancharla y darle textura orgánica.

Trenza espiga o clásica relajada con lazo en la punta Trenza espiga o clásica relajada con lazo en la punta

Recogido francés retorcido con pasador de terciopelo

Reúne todo el cabello en la nuca, enróllalo hacia arriba sobre sí mismo pegado a la cabeza y sujétalo verticalmente con horquillas o una pinza elegante, dejando las puntas ligeramente sueltas en la parte superior o escondidas según el largo de tu cabello.