Se acerca diciembre y con este nuevo mes llegan los intercambios de regalos en posadas, reuniones entre amigos y escuelas. Si en tu grupo har fanáticos de K-Pop Demon Hunters, darle un giro temático a la envoltura con etiquetas imprimibles de los Saja Boys y HUNTR/X es la mejor manera de hacer que tu obsequio destaque desde el primer vistazo.
Aprovechar el contraste visual entre el carisma oscuro y magnético de los Saja Boys y la energía vibrante de Rumi, Mira y Zoey permite crear identificadores llenos de estilo. Utilizando editores gratuitos y cartulina opalina en casa puedes diseñar tus propias plantillas en pocos minutos sin gastar mucho.
5 etiquetas imprimibles de los Saja Boys y HUNTR/X para personalizar los regalos de intercambio navideño
- Etiquetas estilo Boleto VIP de Batalla Musical
Un rectángulo vertical dividido en dos tonos neón con ilustraciones dinámicas de los personajes, códigos de barras decorativos y una leyenda con una frase referente a la película.
- Tarjetas circulares versión Chibi con gorros navideños
Planilla de etquetas redondas de 7 cm de diámetro mostrando a los integrantes de los Saja Boys y a las chicas de HUNTR/X luciendo bufandas invernales, astas de reno o gorros de Santa Claus rodeados de copos de nieve.
- Etiquetas tipo photocard con pista secreta para el intercambio
Replica el tamaño clásico de una photocard con un retrato individual de Jinu, Rumi, Mira o Zoey en el frente enmarcado con luces decembrinas, y en reverso incluye un espacio con líneas titulado “Pistas para descubrir tu regalo”.
- Etiquetas gráficas con el sello Honmoon y símbolos místicos
Etiquetas alargadas tipo banderín decoradas con los patrones luminosos de la barrera mágica Honmoon, micrófonod brillantes y siluetas estilizadas de ambas bandas entrelazadas con ramas de pino y estrellas doradas.
- Etiquetas divertidas con frases temáticas de intercambio
Tarjetas cuadradas con ilustraciones expresivas de los personajes acompañadas de leyendas creativas relacionadas con los personajes de la película y con un espacio inferior para los nombres.