Se acerca diciembre y con este nuevo mes llegan los intercambios de regalos en posadas, reuniones entre amigos y escuelas. Si en tu grupo har fanáticos de K-Pop Demon Hunters, darle un giro temático a la envoltura con etiquetas imprimibles de los Saja Boys y HUNTR/X es la mejor manera de hacer que tu obsequio destaque desde el primer vistazo.

Aprovechar el contraste visual entre el carisma oscuro y magnético de los Saja Boys y la energía vibrante de Rumi, Mira y Zoey permite crear identificadores llenos de estilo. Utilizando editores gratuitos y cartulina opalina en casa puedes diseñar tus propias plantillas en pocos minutos sin gastar mucho.

5 etiquetas imprimibles de los Saja Boys y HUNTR/X para personalizar los regalos de intercambio navideño

Etiquetas estilo Boleto VIP de Batalla Musical

Un rectángulo vertical dividido en dos tonos neón con ilustraciones dinámicas de los personajes, códigos de barras decorativos y una leyenda con una frase referente a la película.

5 etiquetas imprimibles de los Saja Boys y HUNTR/X para personalizar los regalos de intercambio navideño 5 etiquetas imprimibles de los Saja Boys y HUNTR/X para personalizar los regalos de intercambio navideño

Tarjetas circulares versión Chibi con gorros navideños

Planilla de etquetas redondas de 7 cm de diámetro mostrando a los integrantes de los Saja Boys y a las chicas de HUNTR/X luciendo bufandas invernales, astas de reno o gorros de Santa Claus rodeados de copos de nieve.

Etiquetas tipo photocard con pista secreta para el intercambio

Replica el tamaño clásico de una photocard con un retrato individual de Jinu, Rumi, Mira o Zoey en el frente enmarcado con luces decembrinas, y en reverso incluye un espacio con líneas titulado “Pistas para descubrir tu regalo”.

5 etiquetas imprimibles de los Saja Boys y HUNTR/X para personalizar los regalos de intercambio navideño 5 etiquetas imprimibles de los Saja Boys y HUNTR/X para personalizar los regalos de intercambio navideño

Etiquetas gráficas con el sello Honmoon y símbolos místicos

Etiquetas alargadas tipo banderín decoradas con los patrones luminosos de la barrera mágica Honmoon, micrófonod brillantes y siluetas estilizadas de ambas bandas entrelazadas con ramas de pino y estrellas doradas.

Etiquetas divertidas con frases temáticas de intercambio

Tarjetas cuadradas con ilustraciones expresivas de los personajes acompañadas de leyendas creativas relacionadas con los personajes de la película y con un espacio inferior para los nombres.