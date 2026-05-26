Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan elegantes: paso a paso

Los ojos caídos y pequeños pueden maquillarse de forma estratégica para conseguir una mirada mucho más elegante, despierta y sofisticada. La clave está en utilizar técnicas que ayuden a elevar visualmente el párpado, aportar profundidad y agrandar la mirada sin recargar el maquillaje. Si quieres lograr este efecto de manera sencilla, aquí te compartimos el paso a paso ideal.

El paso a paso para maquillar ojos caídos y pequeños de forma elegante

Lo mejor de esta técnica es que funciona tanto para maquillajes de día como para looks más intensos de noche, ya que ayuda a estilizar la forma natural del ojo y darle mayor protagonismo. Según Maybelline, este método paso a paso funciona:



Prepara correctamente el párpado: Antes de aplicar sombras, limpia la zona y utiliza un primer o un poco de corrector para unificar el tono de la piel y evitar que el maquillaje se acumule en los pliegues. Este paso ayuda a que las sombras duren más tiempo y se difuminen mucho mejor.

Aplica una sombra de transición: Utiliza tonos neutros como café claro, beige o taupe para crear profundidad y preparar el párpado. Esta base permite integrar mejor el resto de colores y lograr un maquillaje mucho más elegante.

Utiliza tonos neutros como café claro, beige o taupe para crear profundidad y preparar el párpado. Esta base permite integrar mejor el resto de colores y lograr un maquillaje mucho más elegante. Eleva visualmente la mirada: Para levantar el ojo, el truco está en llevar la sombra oscura ligeramente hacia arriba y hacia afuera, creando un efecto alargado. Evita concentrar demasiado color en la parte baja o cerca del lagrimal, ya que esto puede hacer que el ojo luzca más caído.

Para levantar el ojo, el truco está en llevar la sombra oscura ligeramente hacia arriba y hacia afuera, creando un efecto alargado. Evita concentrar demasiado color en la parte baja o cerca del lagrimal, ya que esto puede hacer que el ojo luzca más caído. Ilumina estratégicamente: Coloca una sombra satinada o ligeramente brillante en el centro del párpado móvil y en el lagrimal para aportar amplitud. La luz en puntos estratégicos ayuda a que la mirada se vea más abierta, fresca y sofisticada.

Maquillaje para ojos caídos y pequeños.|(Pinterest)

Haz un delineado fino y ascendente: Cuando llegue el momento del delineado, lo ideal es realizar una línea delgada con una ligera inclinación hacia arriba. Los expertos recomiendan evitar delineados gruesos porque reducen visualmente el tamaño del ojo. Un pequeño cat eye levantado puede hacer una gran diferencia.

Cuando llegue el momento del delineado, lo ideal es realizar una línea delgada con una ligera inclinación hacia arriba. Los expertos recomiendan evitar delineados gruesos porque reducen visualmente el tamaño del ojo. Un pequeño cat eye levantado puede hacer una gran diferencia. Potencia las pestañas: Aplica máscara de pestañas concentrándote principalmente en las pestañas superiores externas. Esto crea un efecto lifting natural y aporta mayor dimensión a la mirada.

Aplica máscara de pestañas concentrándote principalmente en las pestañas superiores externas. Esto crea un efecto lifting natural y aporta mayor dimensión a la mirada. Evita oscurecer demasiado la línea inferior: Un tip extra recomendado por maquillistas profesionales es no delinear completamente la línea inferior con tonos oscuros, ya que esto puede endurecer las facciones y hacer que los ojos luzcan más pequeños. En su lugar, utiliza sombras suaves bien difuminadas.

¿Cómo elegir los tonos ideales para ojos pequeños y caídos?

Antes de elegir las sombras, es importante considerar los colores que ayudan a ampliar visualmente la mirada. Los tonos neutros, tierra y ligeramente satinados suelen ser los más favorecedores porque aportan profundidad sin endurecer el rostro.

Por ejemplo, los cafés suaves, bronces y rosados ayudan a crear un maquillaje elegante y natural. En cambio, las sombras demasiado oscuras aplicadas en todo el párpado pueden hacer que el ojo se vea más hundido o cansado.

Además del color, también influye el acabado de los productos. Las sombras mates son ideales para dar profundidad en la cuenca, mientras que los tonos luminosos ayudan a reflejar la luz y agrandar visualmente los ojos.

Otro punto importante es la forma de difuminar, según Elle. Un maquillaje bien integrado, sin líneas marcadas y con transiciones suaves, siempre hará que la mirada luzca mucho más sofisticada y aesthetic.