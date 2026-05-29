5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30

Después de los 30, muchas personas comienzan a buscar cambios de look que ayuden a suavizar las facciones, aportar luminosidad y rejuvenecer el rostro sin necesidad de transformaciones extremas. En ese sentido, el color de cabello puede convertirse en uno de los mejores aliados para lograr una apariencia más fresca, elegante y moderna .

De acuerdo con expertos en colorimetría y tendencias capilares como Glamour, ciertos tintes tienen la capacidad de iluminar la piel, suavizar líneas de expresión y crear un efecto rejuvenecedor inmediato, especialmente cuando se eligen tonos cálidos, naturales y con dimensión.

Los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y rejuvenecen después de los 30

Lo mejor de estos colores es que funcionan en distintos tipos de cabello y pueden adaptarse tanto a estilos discretos como a looks más modernos y sofisticados, según Vogue. Algunos tintes de pelo que funcionan son:

1. Castaño miel: El castaño miel es uno de los tonos más favorecedores porque aporta luz natural sin crear contrastes demasiado fuertes. Sus reflejos cálidos ayudan a suavizar las facciones y hacen que la piel luzca mucho más luminosa y descansada. Además, este color funciona perfecto para quienes desean un cambio elegante sin alejarse demasiado de los tonos oscuros tradicionales.

2. Rubio beige: El rubio beige se ha convertido en uno de los favoritos porque mezcla tonos fríos y cálidos de forma equilibrada, creando un efecto sofisticado y natural. Este color ayuda a iluminar el rostro sin endurecer las facciones, algo que sí puede ocurrir con rubios demasiado platinados. Los especialistas recomiendan especialmente este tono para pieles claras o neutras que buscan un efecto rejuvenecedor elegante.

Tinte rubio beige: estilo para iluminar el rostro.|(Pinterest)

3. Chocolate cálido: El chocolate cálido sigue siendo uno de los clásicos más rejuvenecedores gracias a la profundidad y brillo que aporta al cabello. A diferencia de los tonos negros intensos, este color suaviza las líneas de expresión y crea una apariencia mucho más armónica. Además, los reflejos cálidos ayudan a que el cabello luzca más sano, brillante y con movimiento.

4. Balayage caramelo: El balayage caramelo continúa siendo tendencia porque aporta dimensión y luminosidad sin necesidad de teñir completamente el cabello. Sus reflejos suaves alrededor del rostro ayudan a iluminar la piel y generan un efecto visual mucho más juvenil. Este estilo además requiere menos mantenimiento que otros tintes completos, por lo que resulta práctico y favorecedor al mismo tiempo.

5. Cobrizo suave: Los tonos cobrizos suaves han ganado popularidad porque aportan calidez inmediata al rostro y ayudan a revitalizar pieles apagadas. Cuando se utilizan en versiones discretas y naturales, crean un efecto moderno, elegante y muy favorecedor después de los 30. Además, este color suele resaltar muchísimo los ojos claros, miel y cafés.

Qué tonos de cabello pueden endurecer las facciones

Así como algunos tintes ayudan a rejuvenecer, también existen colores que pueden hacer que las líneas de expresión se noten más. Los expertos recomiendan evitar negros demasiado intensos o rubios extremadamente platinados, ya que generan contrastes fuertes que endurecen el rostro y pueden resaltar signos de cansancio.

También conviene tener cuidado con tonos excesivamente cenizos si la piel luce apagada, porque podrían hacer que el rostro pierda luminosidad.

Según especialistas en tendencias beauty, los tonos cálidos, naturales y con reflejos suaves continúan siendo los más favorecedores después de los 30 porque aportan frescura, movimiento y un efecto visual mucho más luminoso y juvenil.