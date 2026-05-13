7 beneficios de las “Células Madre Vegetales”
Descubre cómo aplicar el uso de las células madre vegetales y cuáles son los principales beneficios de incorporarlas en tus rutinas de binestar y belleza
Las células madre vegetales, que también son conocidas como células meristemáticas, se han convertido en uno de los ingredientes biotecnológicos más revolucionarios de la cosmética antiedad avanzada.
Estos componentes de las plantas son totipotentes, esto quiere decir que tienen una capacidad indefinida de autorrenovarse y de estimular la regeneración de otros tejidos.
La integración de estos activos en el cuidado diario ofrece un enfoque de reparación profunda que va más allá de la hidratación superficial.
Noticias Durango del 12 de mayo 2026
Los 7 beneficios de las células madre vegetales
- Aceleran la renovación celular
Estimulan la división de las células basales de la epidermis, acelerando el proceso natural de descamación y regeneración de la piel.
- Prolongan la juventud de la piel
Protegen y nutren las células madre humanas basales, retrasando el envejecimiento cronológico y la aparición de arrugas profundas.
- Potencian la producción de colágeno
Envían señales moleculares que activan los fibroblastos, aumentando la firmeza y elasticidad del tejido cutáneo.
- Ofrecen protección antioxidante extrema
Contienen altas concentraciones de polifenoles que neutralizan los radicales libres causados por el sol y la contaminación.
- Aumentan la resiliencia cutánea
Transfieren las propiedades de resistencia de la planta a la piel, ayudando a la barrera cutánea a soportar climas extremos y estrés.
- Reparan los tejidos dañados
Favorecen la cicatrización y la recuperación de la piel sensible o irritada tras sufrir quemaduras solares o tratamientos estéticos agresivos.
- Unifican el tono del rostro
Regulan los procesos inflamatorios y reducen la hiperpigmentación, disminuyendo visualmente las manchas y aportando luminosidad.
Algunas de las plantas más utilizadas en el mundo de la cósmetica, así como sus principales funciones son:
Manzana suiza, una variedad frutal célebre por su capacidad para mantenerse fresca durante meses sin arrugarse. El efecto en la piel es proteger la longevidad de las células madre.
Flor de Edelweiss, crece en los Alpes bajo niveles extremos de radiación UV, su poder es antioxidante e ideal para reafirmar la zona del cuello.
Centella asiática, conocida por sus extraordinarias propiedades regenerativas y calmantes. Estimula la microcirculación y la producción de colágeno tipo I, siendo la mejor opción para pieles sensibles.