Las células madre vegetales, que también son conocidas como células meristemáticas, se han convertido en uno de los ingredientes biotecnológicos más revolucionarios de la cosmética antiedad avanzada.

Estos componentes de las plantas son totipotentes, esto quiere decir que tienen una capacidad indefinida de autorrenovarse y de estimular la regeneración de otros tejidos.

La integración de estos activos en el cuidado diario ofrece un enfoque de reparación profunda que va más allá de la hidratación superficial.

Noticias Durango del 12 de mayo 2026

Los 7 beneficios de las células madre vegetales

Aceleran la renovación celular

Estimulan la división de las células basales de la epidermis, acelerando el proceso natural de descamación y regeneración de la piel.

Prolongan la juventud de la piel

Protegen y nutren las células madre humanas basales, retrasando el envejecimiento cronológico y la aparición de arrugas profundas.

Potencian la producción de colágeno

Envían señales moleculares que activan los fibroblastos, aumentando la firmeza y elasticidad del tejido cutáneo.

Las células madre vegetales están presentes en diferentes productos de belleza|Pexels: AI25.Studio Studio

Ofrecen protección antioxidante extrema

Contienen altas concentraciones de polifenoles que neutralizan los radicales libres causados por el sol y la contaminación.

Aumentan la resiliencia cutánea

Transfieren las propiedades de resistencia de la planta a la piel, ayudando a la barrera cutánea a soportar climas extremos y estrés.

Reparan los tejidos dañados

Favorecen la cicatrización y la recuperación de la piel sensible o irritada tras sufrir quemaduras solares o tratamientos estéticos agresivos.

Estos son los beneficios de las células madre vegetales en el cuerpo|Pexels: www.kaboompics.com

Unifican el tono del rostro

Regulan los procesos inflamatorios y reducen la hiperpigmentación, disminuyendo visualmente las manchas y aportando luminosidad.

Algunas de las plantas más utilizadas en el mundo de la cósmetica, así como sus principales funciones son:

Manzana suiza, una variedad frutal célebre por su capacidad para mantenerse fresca durante meses sin arrugarse. El efecto en la piel es proteger la longevidad de las células madre.

Flor de Edelweiss, crece en los Alpes bajo niveles extremos de radiación UV, su poder es antioxidante e ideal para reafirmar la zona del cuello.

Centella asiática, conocida por sus extraordinarias propiedades regenerativas y calmantes. Estimula la microcirculación y la producción de colágeno tipo I, siendo la mejor opción para pieles sensibles.

