¿Quién es el eliminado de 12 de mayo de Exatlón México?

Este martes 12 de mayo conoceremos a un eliminado más de Exatlón México durante esta última recta del reality deportivo, lo que ha dejado a propios y extraños al tanto, pues aunque estamos en la semana de la FUSIÓN, los enfrentamientos entre los Equipos serán la clave para intentar llegar a La Gran Final.

La novena temporada de Exatlón México se ha visto marcada por duelos sin igual, donde además de la destreza, el talento y la habilidad lo han sido todo a lo largo de todas estas semanas, por lo que todo podría cambiar una vez que Adrián y Alexis ganaron el Blindaje.

¿Quién será el eliminado de Extalón México HOY?

Una vez que dos competidores tienen Blindaje y su pase asegurado a la Gran Final, tendremos que ver a Humberto y Mario, ambos del Equipo Rojo jugándose el todo por el todo en esta última semana del reality show deportivo que ha atrapado a todos los hogares de México.

Aunque estamos a escaso días de la Gran Final de Extalón México, todo puede pasar, donde un simple error o cualquier falta de concentración e incluso la “mala suerte” puede jugar contra nuestros participantes.

¿Quiénes pueden llegar a la Final de la novena temporada de Extalón México?

Por un lado tenemos a los competidores varones, donde Adrián y Alexis se han salvado al haber ganado el Blindaje, dejando a la expectativa de su Duelo a Humberto y Mario “El Mono” Ozuna.

Por otro lado, dentro de la rama femenil, las participantes que aún pueden llegar son Mati quien ganó el Blindaje, así como Evelyn, Katia y Paulette.

¿Cuándo es la Final de Extalón México?

La Gran Final de Extalón México será este viernes 15 de mayo, por lo que es importante estar al tanto de estos últimos días, donde hasta el mínimo detalle podría sentenciar o salvar a tus participantes favoritos.

Podrás seguir esta Final a través de la señal de Azteca Uno en punto de las 8:30 pm, donde conoceremos a los próximos finalistas donde destacan los nombres de Katia, Mati, Evelyn, Paulette, Adrián, Alexis, Humberto, Mario, estos son los deportistas que podrán dejar en alto sus nombres en esta novena temporada.