Los 5 deliciosos perfumes que huelen a frutas y son tendencia esta primavera

Esta primavera, los perfumes que huelen a frutas y están marcando tendencia son Burberry Her Eau de Parfum, Daisy Eau So Fresh de Marc Jacobs, Yum Pistachio Gelato|33 de Kayali, La Belle de Jean Paul Gaultier y Be Delicious de DKNY. Todas estas fragancias destacan por sus acordes jugosos, dulces y luminosos, ideales para quienes buscan aromas alegres y con personalidad.

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Durante los últimos años, la perfumería frutal evolucionó más allá de las composiciones juveniles. Hoy las grandes casas perfumistas están apostando por fórmulas sofisticadas donde frutas exóticas, flores blancas, maderas suaves y almizcles crean perfumes elegantes y con excelente duración.

Expertos del sector como el perfumista Francis Kurkdjian y sitios especializados como Fragrantica y The Fragrance Foundation coinciden en que las notas afrutadas de las fragancias son protagonistas absolutas durante la temporada cálida. Estos son los perfumes en tendencia en 2026.

¿Cuáles son los 5 perfumes frutales que dominan la primavera 2026?

Burberry Her Eau de Parfum (Burberry): frutos rojos con fondo cremoso y elegante. Lanzado en 2018, este perfume creado por Francis Kurkdjian combina: frambuesa, fresa, mora y cereza. Su fondo de almizcle y ámbar le da una sensación moderna y sofisticada. Es ideal para uso diario y climas templados.

Daisy Eau So Fresh (Marc Jacobs): frescura floral con frutas jugosas. Sus notas incluyen frambuesa, pera y pomelo. Es una de las fragancias más populares de primavera por su carácter luminoso.

Yum Pistachio Gelato|33 (Kayali): una fragancia gourmand con frutas y dulzura cremosa. Destacan notas de mandarina, bergamota, avellana, pistacho y acordes dulces afrutados. Es uno de los lanzamientos más virales en redes sociales.

La Belle Eau de Parfum (Jean Paul Gaultier): la pera como protagonista sensual. Esta fragancia combina pera madura, vainilla y vetiver. Su carácter dulce y elegante la convierte en una de las favoritas.

Be Delicious (DKNY): la manzana verde más icónica de la perfumería. Lanzado en 2004, sigue siendo un clásico gracias a sus notas de manzana verde, pepino, pomelo y magnolias.

¿Por qué los perfumes frutales son tendencia esta temporada?

La perfumería actual busca aromas que transmitan emociones y frescura. Según especialistas de The Fragrance Foundation, los perfumes con notas de frutas generan una percepción de energía, optimismo y cercanía emocional.

Por su parte, analistas de Fragrantica destacan que ingredientes como la pera, los frutos rojos y los cítricos están viviendo un gran regreso en la perfumería de lujo.

Algunas razones de su popularidad:

Transmiten frescura: funcionan muy bien durante días cálidos.

Son versátiles: pueden usarse tanto de día como de noche.

Conectan con emociones positivas: los aromas frutales suelen asociarse con alegría, vitalidad y juventud.